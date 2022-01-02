Теж відзначали? У Маріуполі в управлінні поліції включили "Батько наш – Бандера" (відео)

В Україні 1 січня відзначали день народження лідера Організації Українських Націоналістів Степана Бандери

1 січня була 113-та річниця від дня народження Бандери / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі управління національної поліції 1 січня 2022 року увімкнуло пісню "Батько наш – Бандера".

Відео у Telegram опублікував журналіст, блогер та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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"Відео вже розійшлося по пабліках "ДНР", де прогнозовано викликало істерику", - зазначив Казанський.

Бандера-челендж

13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.

Патріотична пісня популярна вже давно, але тільки нещодавно вона стала трендовою в соціальній мережі TikTok. У популярному додатку інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики – вони співають вдома, в шкільних коридорах і класах.

Пізніше з'ясувалося, що київські школярі були не першими. Як з'ясувалося, ініціатори флешмобу – одинадцятикласниці львівського ліцею, які стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком".

Флешмоб школярів днями підхопив вокальний ансамбль "Пентархія", виконавши цю пісню у будинку, де народився Степан Бандера.

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