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Теж відзначали? У Маріуполі в управлінні поліції включили "Батько наш – Бандера" (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 січня, 12:57
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В Україні 1 січня відзначали день народження лідера Організації Українських Націоналістів Степана Бандери
1 січня була 113-та річниця від дня народження Бандери
1 січня була 113-та річниця від дня народження Бандери / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі управління національної поліції 1 січня 2022 року увімкнуло пісню "Батько наш – Бандера".

Відео у Telegram опублікував журналіст, блогер та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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"Відео вже розійшлося по пабліках "ДНР", де прогнозовано викликало істерику", - зазначив Казанський.

Бандера-челендж

  • 13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.
  • Патріотична пісня популярна вже давно, але тільки нещодавно вона стала трендовою в соціальній мережі TikTok. У популярному додатку інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики – вони співають вдома, в шкільних коридорах і класах.
  • Пізніше з'ясувалося, що київські школярі були не першими. Як з'ясувалося, ініціатори флешмобу – одинадцятикласниці львівського ліцею, які стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком".
  • Флешмоб школярів днями підхопив вокальний ансамбль "Пентархія", виконавши цю пісню у будинку, де народився Степан Бандера.

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12
Партія Шарія Партія Шарія
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13
Голос Голос
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Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
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Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
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