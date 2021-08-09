Позбуваються страхів і знаходять друзів: у таборі на Донбасі діти долають травму війни

Один із мешканців табору "Мирного літа" від Фонду Ріната Ахметова у Святогірську розповів історію втечі від обстрілів своєї родини

У таборі на Донбасі лікують травми війни / колаж "Сьогодні"

Для багатьох дітей, які відпочивать у таборі благодійного проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо", – це єдина можливість подолати травму війни. Вони позбуваються страхів, оздоровлюються та знаходять нових друзів.

Реклама

Цей проєкт працює вже сьомий рік. Дати раду почуттям хлопців та дівчат, які пережили війну на Донбасі, у таборі допомагають спеціалісти.

"Ми бачимо травмованих дітей, у яких застиглі обличчя, які мало усміхаються, дійсно потрібно працювати з тілом", – пояснює психолог Валерія Волкова.

Один із мешканців табору у Святогірську (Донецька область) розповів Юлії Покідіній свою історію.

У Маріуполі знову потрапили під обстріли...

12-річний Артем Гараєв – переселенець з Лебединського, під Маріуполем. Події семирічної давнини і досі пам’ятає.

"Ми снідали, годині о 10 ранку мені різко сказали: "До сховища!" І ми всі забігли у сховище, чоловік 10 було в будинку. І просиділи там до вечора", – ділиться одним зі спогадів хлопчик.

Невдовзі після цього родина перебралася до Маріуполя, де оселилися у мікрорайоні Східному – і знову опинилася під вогнем.

"Будинок почав трястися, ми різко вибігли, побігли по алеї, мама ще потім говорила, що нам пощастило, що ми побігли по тій, а не по іншій алеї, тому що на другій всюди були люди, лежали мертві... горіли магазини, будинки..." – розповідає Артем.

Реклама

Про таке нелегко, але варто говорити, щоб подолати травму війни, кажуть психологи.

"Від занять враження умиротворення, спокою, що можна виговоритися комусь. А в цілому ми малюємо, картки вибираємо, розповідаємо про себе", – ділиться хлопчик.

"Мирне літо" – дітям

Від 2015 року, коли розпочався проєкт "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо", фахівці допомагають хлопцям і дівчатам з Донбасу психологічно відновитися. Задля цього вони пройшли навчання за спеціалізованим курсом.

"Радісні обличчя, блискучі очі, широкі усмішки дітей, задоволені діти – це, звичайно ж, прекрасний фідбек", – стверджує психолог Валерія Волкова.

Окрім занять із психологами під час літньої зміни 2021 для дітей працюють десятки секцій, проводять спортивні змагання та різноманітні тренінги.

"Від проєкту "Мирне літо" у мене позитивні враження: весело, класно, можливість побувати тут, тут багато заходів, які проводить Фонд Ріната Ахметова. І взагалі тут класно", – каже переселенець Артем Гараєв.

Завдяки проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" вже оздоровилося чотири з половиною тисячі хлопчиків і дівчаток.

Реклама

Цього року у дитячому таборі Святогір’я відпочивали ще 115 дітей.

Нагадаємо, психологи кажуть, що для людей з Донбасу другою значною травмою після війни є пандемія коронавірусної хвороби – це викликає у них тривожність і страхи. Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати їх, організовуючи безкоштовні консультації психологів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією