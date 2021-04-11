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Україна або смерть: МЗС Росії влаштувало істерику через шеврон аташе посольства США (фото)

11 квітня, 17:13

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Бріттані Стюарт відвідала з ним Донбас

У п'ятницю, 9 квітня, аташе з питань армії і оборони полковник Бріттані Стюарт приїхала на чолі американської делегації в зону ООС. На ній був шеврон "Україна або смерть", який обурив Росію.

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Про це написала в Facebook спікер російського МЗС Марія Захарова.

"Ось так американські, канадські та інші натовські військові вибудовують відносини з українськими радикалами і неонацистами, носіями традицій колабораціоністів, співучасників Голокосту. Нічого нового в тактиці НАТО немає. Після 1945 року нацисти та їхні посібники були в масовому порядку рекрутовані ЦРУ. Тепер прийшли в Україну за новим підкріпленням", – обурилася Захарова.

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Відзначимо, що в ході візиту на Донбас, американські представники відвідали позиції ЗСУ і поспілкувалися з українськими захисниками.

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"Уряд США глибоко стурбований ситуацією, яка складається навколо кордонів України, і всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", – зазначила полковник Стюарт.

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Раніше ми повідомляли, що Україна не планує робити ніяких відповідей на провокації РФ на Донбасі , тому війни не буде.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Росія США Донбас ООС
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