На Луганщині в поліцейській дільниці вбили патрульного: перші подробиці

Сьогодні, 16 листопада, у місті Рубіжне Луганської області в адмінбудівлі вбили патрульного. На місці працює слідчо-оперативна група.
Про це повідомляє МВС.
Подробиці
На території адмінбудівлі знайшли тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.
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На місці події є сліди боротьби. Також невідомі вкрали пістолет патрульного.
Як ми з'ясували зі своїх джерел, патрульного поліцейського було вбито в будівлі, де невдовзі планували розмістити управління поліції.
"У будівлі відбувався ремонт, підготовчі роботи. Поліцейський охороняв її та, відповідно, перебував на службі один. Наразі йдуть посилені пошуки нападника", – повідомили сайту "Сьогодні" правоохоронці.
Вбивство поліцейського у Чернігові
У ніч на 2 жовтня виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, та групою молодих людей, троє з яких – неповнолітні.
Внаслідок конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесних ушкоджень, від яких один помер на місці події, а інший – доправлений до лікарні.
Відомо, що того вечора друзі-поліцейські відпочивали у розважальному закладі поряд із супермаркетом – боулінг-клубі. Далі спалахнув конфлікт з підлітками.
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