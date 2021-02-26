У Маріуполі люди масово гуляють на замерзлому морі. Що робити, якщо провалився під лід (відео)

Після сильних морозів в Україні Азовське море досі скуте льодом. У Маріуполі люди масово виходять на замерзле море. Однак тонкий лід ледве витримує, а вітер відриває крижини від берега.
"Сьогодні" дізналися, яка ситуація на узбережжі і як врятуватися людям, що провалився під лід.
На замерзлому море люди гуляють цілими сім'ями з маленькими дітьми. Також тренується місцева хокейна команда.
Після таких зимових розваг нещодавно з води навіть витягали джип і квадроцикл. А днями під лід провалилася людина.
"Відійшов від берега метрів на 100, провалився. Його вчасно помітили черговий і група рятувальників. І протягом двох-трьох хвилин його дістали", – сказав глава станції аварійно-водолазної служби Олексій Король.
З кожним днем такі прогулянки стають все небезпечнішими. Сильний вітер відриває крижини від берегів і за лічені хвилини відносить у відкрите море. Рятувальники чергують тут постійно, але скаржаться, що за всім берегом спостерігати неможливо.
Головне правило безпеки біля замерзлої водойми – не ходити на льоду.
Однак що робити, якщо все-таки провалилися під лід?
- Якщо поруч точно є люди – кличте на допомогу;
- Якщо людей немає – не витрачайте сил. Намагайтеся триматися на плаву і не опускати голову під воду;
- Не панікуйте;
- Намагайтеся зачепитися руками за лід, щоб не бути постійно на плаву;
- Після цього без різких рухів намагайтеся вилізти на цілу частину льоду;
- Якщо це вдалося, потрібно відповзати (підкреслюємо: не вставати на ноги) якнайдалі від місця провалу.
Нагадаємо, нещодавно в Києві у Дніпровському районі під лід провалився 12-річний хлопчик.
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