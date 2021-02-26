У Маріуполі люди масово гуляють на замерзлому морі. Що робити, якщо провалився під лід (відео)

На узбережжі чергують рятувальники, проте вони не можуть встежити за всіма

Після сильних морозів в Україні Азовське море досі скуте льодом. У Маріуполі люди масово виходять на замерзле море. Однак тонкий лід ледве витримує, а вітер відриває крижини від берега.

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"Сьогодні" дізналися, яка ситуація на узбережжі і як врятуватися людям, що провалився під лід.

На замерзлому море люди гуляють цілими сім'ями з маленькими дітьми. Також тренується місцева хокейна команда.

Відео: Сьогодні

Після таких зимових розваг нещодавно з води навіть витягали джип і квадроцикл. А днями під лід провалилася людина.

"Відійшов від берега метрів на 100, провалився. Його вчасно помітили черговий і група рятувальників. І протягом двох-трьох хвилин його дістали", – сказав глава станції аварійно-водолазної служби Олексій Король.

З кожним днем такі прогулянки стають все небезпечнішими. Сильний вітер відриває крижини від берегів і за лічені хвилини відносить у відкрите море. Рятувальники чергують тут постійно, але скаржаться, що за всім берегом спостерігати неможливо.

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Головне правило безпеки біля замерзлої водойми – не ходити на льоду.

Однак що робити, якщо все-таки провалилися під лід?

Якщо поруч точно є люди – кличте на допомогу; Якщо людей немає – не витрачайте сил. Намагайтеся триматися на плаву і не опускати голову під воду; Не панікуйте; Намагайтеся зачепитися руками за лід, щоб не бути постійно на плаву; Після цього без різких рухів намагайтеся вилізти на цілу частину льоду; Якщо це вдалося, потрібно відповзати (підкреслюємо: не вставати на ноги) якнайдалі від місця провалу.

Нагадаємо, нещодавно в Києві у Дніпровському районі під лід провалився 12-річний хлопчик.

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