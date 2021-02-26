Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

У Маріуполі люди масово гуляють на замерзлому морі. Що робити, якщо провалився під лід (відео)

26 лютого, 12:55

Тетяна Очеретяна , Артем Попов

На узбережжі чергують рятувальники, проте вони не можуть встежити за всіма

Після сильних морозів в Україні Азовське море досі скуте льодом. У Маріуполі люди масово виходять на замерзле море. Однак тонкий лід ледве витримує, а вітер відриває крижини від берега.

Реклама

"Сьогодні" дізналися, яка ситуація на узбережжі і як врятуватися людям, що провалився під лід.

На замерзлому море люди гуляють цілими сім'ями з маленькими дітьми. Також тренується місцева хокейна команда.

Відео: Сьогодні

Після таких зимових розваг нещодавно з води навіть витягали джип і квадроцикл. А днями під лід провалилася людина.

"Відійшов від берега метрів на 100, провалився. Його вчасно помітили черговий і група рятувальників. І протягом двох-трьох хвилин його дістали", – сказав глава станції аварійно-водолазної служби Олексій Король.

З кожним днем такі прогулянки стають все небезпечнішими. Сильний вітер відриває крижини від берегів і за лічені хвилини відносить у відкрите море. Рятувальники чергують тут постійно, але скаржаться, що за всім берегом спостерігати неможливо.

Реклама

Головне правило безпеки біля замерзлої водойми – не ходити на льоду.

Однак що робити, якщо все-таки провалилися під лід?

  1. Якщо поруч точно є люди – кличте на допомогу;
  2. Якщо людей немає – не витрачайте сил. Намагайтеся триматися на плаву і не опускати голову під воду;
  3. Не панікуйте;
  4. Намагайтеся зачепитися руками за лід, щоб не бути постійно на плаву;
  5. Після цього без різких рухів намагайтеся вилізти на цілу частину льоду;
  6. Якщо це вдалося, потрібно відповзати (підкреслюємо: не вставати на ноги) якнайдалі від місця провалу.

Нагадаємо, нещодавно в Києві у Дніпровському районі під лід провалився 12-річний хлопчик.

Також раніше сайт "Сьогодні" дізнавався, якою буде погода в Україні навесні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

маріуполь лід рятувальники Азовське море

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українські військові вгамували російських снайперів: що відбулося на передовій
Українські військові вгамували російських снайперів: що відбулося на передовійДонбас
У Путіна відреагували на санкції проти Медведчука тривожною заявою щодо Донбасу
У Путіна відреагували на санкції проти Медведчука тривожною заявою щодо ДонбасуРосія
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків
Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків "ДНР" – соцмережіУкраїна
Упізнаватимуть за ДНК: подробиці загибелі трьох бійців на Донбасі
Упізнаватимуть за ДНК: подробиці загибелі трьох бійців на ДонбасіДонбас
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиківДонбас
На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений
На Донбасі загинув український військовий, ще один пораненийДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти