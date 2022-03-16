У Запоріжжі приймають евакуйованих з Маріуполя

Вже готові майже 700 місць, готується ще 2000 додаткових

Жителі Маріуполя залишають місто під обстрілом. Фото Reuters

У Запоріжжі підготовані місця на прийому людей, яким вдалося вирватися із заблокованого російськими військами Маріуполя. Тимчасовий прихисток надає Центр координації гуманітарної місії Групи Метінвест Ріната Ахметова.

Наразі йдеться про 660 місць для розміщення маріупольців. Тут їх чекають тепла постіль, одяг, медикаменти, гаряча їжа та іграшки для дітей. Також компанія разом із місцевою владою допомагає обладнати 2000 додаткових місць для тимчасового поселення біженців.

Реклама

Нагадаємо, у містах присутності групи Метінвест для переселенців обладнали вже 5500 місць у санаторіях і пансіонатах. А волонтери зібрали тисячі тон гуманітарної допомоги для людей – продуктів харчування, товарів першої необхідності, ліків та одягу.

Жителі Донецької області отримали гуманітарну допомогу Фонду Ріната Ахметова

Перші продуктові набори Фонду Ріната Ахметова видали у Покровську. Адресна допомога призначена для внутрішньо переміщених осіб із гарячих точок регіону. В першу чергу – для евакуйованих із Волновахи.

Реклама

Зокрема, гуманітарну допомогу отримали переселенці у Білозерській, Добропільській, Мирноградській, Новогродівській, Покровській, Селидівській, Курахівській міських територіальних громадах. А також у Шахівській та Криворізькій (Покровський район) сільських територіальних громадах.