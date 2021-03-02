Зеленський та президент Євроради приїхали на КПВВ на Донбасі: фото

Співробітники гуманітарних місій розповіли президенту та очільнику Євроради про свою роботу

Президент України Володимир Зеленський та очільник Європейської Ради Шарль Мішель під час сьогоднішнього робочого візиту на Донбас зустрілися з представниками міжнародних гуманітарних місій.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зустріч проходила на КПВВ "Щастя". Зокрема, Зеленський і Мішель оглянули мобільний Центр надання адміністративних послуг, подарований за Програмою розвитку ООН. Такі центри можуть їздити і надавати якісний сервіс на місцях людям, які не можуть дістатися до стаціонарних ЦНАП.

/ Фото: president.gov.ua

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Представники СММ ОБСЄ також продемонстрували свої технічні можливості – спеціальні автомобілі та безпілотники.

/ Фото: president.gov.ua

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Зі свого боку представники Агентства ООН у справах біженців розповіли про важливість соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, а працівники місії Міжнародного комітету Червоного Хреста – про гуманітарні ініціативи щодо захисту літніх жителів на лінії розмежування.

Представники організацій Danish Demining Group і HALO Trust, що опікуються проблемою розмінування територій, наголосили на важливості чинного в Україні закону про протимінну діяльність – він прискорить роботу з розмінування на Донбасі й допоможе зменшити кількість жертв від вибухів мін.

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/ Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський і Шарль Мішель подякували співробітникам гуманітарних місій.

"Ми високо цінуємо роботу гуманітарних місій на лінії розмежування. Ви надаєте неоціненну допомогу в реалізації наших мирних ініціатив та підтримуєте мирне населення. Саме ваші ініціативи рятують людські життя у складних умовах прифронтового Донбасу", – сказав президент України.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня Зеленський попросив Мішеля натиснути на Росію через загострення ситуації на фронті, адже українська армія продовжує нести втрати.

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