Русский
$ 28
33,72
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Зеленський та президент Євроради приїхали на КПВВ на Донбасі: фото

2 березня, 18:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Співробітники гуманітарних місій розповіли президенту та очільнику Євроради про свою роботу

Президент України Володимир Зеленський та очільник Європейської Ради Шарль Мішель під час сьогоднішнього робочого візиту на Донбас зустрілися з представниками міжнародних гуманітарних місій.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зустріч проходила на КПВВ "Щастя". Зокрема, Зеленський і Мішель оглянули мобільний Центр надання адміністративних послуг, подарований за Програмою розвитку ООН. Такі центри можуть їздити і надавати якісний сервіс на місцях людям, які не можуть дістатися до стаціонарних ЦНАП.

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Представники СММ ОБСЄ також продемонстрували свої технічні можливості – спеціальні автомобілі та безпілотники.

/ Фото: president.gov.ua

В тренді
Читала реп та співала рок-пісні. На Харківщині зацькували вчительку за креативний підхід

Зі свого боку представники Агентства ООН у справах біженців розповіли про важливість соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, а працівники місії Міжнародного комітету Червоного Хреста – про гуманітарні ініціативи щодо захисту літніх жителів на лінії розмежування.

Представники організацій Danish Demining Group і HALO Trust, що опікуються проблемою розмінування територій, наголосили на важливості чинного в Україні закону про протимінну діяльність – він прискорить роботу з розмінування на Донбасі й допоможе зменшити кількість жертв від вибухів мін.

Реклама

/ Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський і Шарль Мішель подякували співробітникам гуманітарних місій.

"Ми високо цінуємо роботу гуманітарних місій на лінії розмежування. Ви надаєте неоціненну допомогу в реалізації наших мирних ініціатив та підтримуєте мирне населення. Саме ваші ініціативи рятують людські життя у складних умовах прифронтового Донбасу", – сказав президент України.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня Зеленський попросив Мішеля натиснути на Росію через загострення ситуації на фронті, адже українська армія продовжує нести втрати.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас червоний хрест Володимир Зеленський розмінування мирное регулирование смм обсє Шарль Мішель
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українські військові вгамували російських снайперів: що відбулося на передовій
Українські військові вгамували російських снайперів: що відбулося на передовійДонбас
На Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими: 9 поранених
На Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими: 9 пораненихДонбас
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиківДонбас
Упізнаватимуть за ДНК: подробиці загибелі трьох бійців на Донбасі
Упізнаватимуть за ДНК: подробиці загибелі трьох бійців на ДонбасіДонбас
На Донбасі загострення: поранено 11 українських військовослужбовців
На Донбасі загострення: поранено 11 українських військовослужбовцівДонбас
Зеленський вакцинувався від COVID-19: фото з Донбасу
Зеленський вакцинувався від COVID-19: фото з ДонбасуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти