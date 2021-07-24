Жителів ОРДЛО не штрафуватимуть за незаконний перетин українського кордону з Росії. Які умови

Не штрафуватимуть, якщо порушення сталися з підстав гуманітарного характеру

Може загрожувати штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян / Фото: колаж "Сегодня"

З суботи, 24 липня, в Україні набув чинності Закон України №1583, згідно з яким людей не каратимуть за порушення порядку в'їзду або виїзду з ОРДЛО.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.

"До уваги жителів тимчасово окупованих територій України! Відповідно до Закону України №1583, який вступив в силу сьогодні, 24 липня, на кордоні не будуть застосовувати заходи адміністративного впливу до осіб, які з гуманітарних причин порушили порядок в'їзд /виїзду" , – йдеться в повідомленні.

Отже, законом передбачено, що до громадян України, які проживають в ОРДЛО на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду, не застосовуються штрафи пов'язані з порушенням порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України.

У той же час, закон не дозволяє перетинати український кордон у тимчасово закритих пунктах пропуску і передбачає покарання всіх осіб, які порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї. За це їм може загрожувати штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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"Відтепер заходи адмінвпливу не застосовуватимуть стосовно громадян, які вчинили відповідні порушення з підстав гуманітарного характеру", – підкреслили в ООС.

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До переліку відноситься:

забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

проходження лікування при наявності важких і/або хронічних хвороб;

виїзд з тимчасово окупованих територій особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне або тимчасове проживання в іншій країні, крім Російської Федерації;

оформлення дитині документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України;

відвідування навчального закладу для навчання;

проходження професійно-практичної підготовки, державної підсумкової атестації, кваліфікаційну атестацію претендентів професійного (професійно-технічного) освіти, вступних іспитів;

возз'єднання сім'ї;

повернення особи на місце свого проживання, з метою прийняття спадщини.

У ООС повідомили, що особам, які порушили порядок виїзду або в'їзду з/на тимчасово окуповану територію України з підстав гуманітарного характеру, під час проходження прикордонного контролю рекомендується мати з собою документи, що підтверджують ці підстави.

Нагадаємо, що 22 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово дозволяє не застосовувати штрафні санкції за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим" . Крім того, нардепи змінили і правила в'їзду на окупований півострів для українців та іноземців.

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