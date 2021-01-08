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Без розваг, але зі шкарпетками: як проходить перший день локдауна в Харкові (фото)

8 січня, 18:29

Виталий Семченко , Тетяна Очеретяна

Святковий ярмарок не працює

Після введення локдауна в Україніу Мережі писали, нібито в Харкові не всі дотримуються карантинних заходів. Зокрема, місцеві Telegram-канали публікували відео, як місцеві жителі відпочивають на льодовій ковзанці.

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Журналісти "Сьогодні" перевірили, чи правда це і яка ситуація у місті в перший день локдауна.

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Увечері на площі Свободи не працює ні каток, ні атракціони. Також закриті всі будиночки з їжею.

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Працює тільки одна точка, там продають шоколад. Люди вже вишикувалися в чергу.

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При цьому людей на вулицях досить багато. Вони гуляють і фотографуються біля новорічних прикрас. Варто зазначити, що багато хто з них без масок. У тому числі і Діди Морози, які постійно контактують з людьми.

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Водночас у магазинах карантин все-таки порушують і продають товари із "забороненого списку". Наприклад, шкарпетки і колготи.

Нагадаємо, всупереч карантинним обмеженням столичні новорічні розваги продовжують свою роботу – люди катаються на ковзанах і гірках, фотографуються з Дідом морозом і гуляють компаніями.

Крім того, ми розповідали, що заборонено під час зимового локдауна.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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Харків карантин локдаун

Джерело: Сьогодні

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