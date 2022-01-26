Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка ⚽ Суркіс: У Динамо проблеми
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Бомбосховища Харкова. Де сховатися у разі вторгнення РФ (мапа)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 січня, 12:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнатися, де розташоване найближче укриття, можна у районних адміністраціях, КП "Жилкомсервіс" та інформаційно-диспетчерській службі "15-62"
У Харкові готують бомбосховища у разі вторгнення Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові готують бомбосховища у разі вторгнення Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

У житлових будинках Харкова перебуває близько 4 тис. 200 укриттів у разі вторгнення РФ в Україну. Зараз триває процес розчищення та підготовки бомбосховищ.

Про це повідомив заступник начальника управління Департаменту з взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Віктор Широкий.

Реклама

"Триває процес розчищення та підготовки найпростіших укриттів – підвальних приміщень. Останнім часом ця робота активізувалась як самими жителями будинків, так і КП "Жилкомсервіс", на балансі якого вони перебувають", – розповів Широкий.

За його словами, прості укриття розраховані на перебування людей від 1 до 4 годин.

Скільки всього укриттів у місті?

У Харкові понад 300 захисних споруд цивільного захисту – це прості та протирадіаційні укриття, призначені для персоналу підприємств, які продовжують роботу в особливий період.

Також є споруди подвійного призначення – метрополітен, підземні паркінги та переходи, де можна сховатися у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Загалом в укриттях усіх типів може розміститися понад 1,5 млн жителів міста.

Реклама

Дізнатися, де розташоване найближче укриття, можна у районних адміністраціях, КП "Жилкомсервіс" та інформаційно-диспетчерській службі "15-62".

До того ж, у місті була створена онлайн-карта з відповідними адресами, дані на якій постійно оновлюються.

Реклама

Карту можна знайти на сайті "Геопортал Харкова"

Що робити у випадку НС?

У разі надзвичайної ситуації пролунає сигнал цивільної оборони "Увага всім!". Якщо людина почує звуки сирен, то зможе дізнатися про причини подачі сигналу та дії першої необхідності по телебаченню, радіо та інших джерелах інформації, які відразу про це мають повідомити.

В укриття потрібно взяти з собою необхідні речі – документи, воду, гроші, продукти першої необхідності та ліки.

У Харкові перевіряють бомбосховища

У Харкові міська влада доручила профільним структурам спільно з рятувальниками відпрацювати дії на випадок НС. Зараз у місті триває інвентаризація бомбосховищ. Все через тривожні новини про можливе вторгнення Росії.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

"Йдеться про цілий комплекс заходів, який включає і навчання на комунальних підприємствах стратегічного призначення. Йдеться про водоканал, про "Харківські теплові мережі", школи. В останніх діти муситимуть знати про шляхи евакуації в разі потреби", – повідомив Юрій Сидоренко.

За даними відкритих джерел, у Харкові близько 5 тисяч бомбосховищ. З них близько 300 – на території промислових підприємств, решта – у підвалах багатоповерхівок.

"Харків може бути окупований" – президент України Зеленський шокував заявою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то розпочне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією.

"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто заняттям; це буде початком великомасштабної війни", – сказав президент.

Зеленський додав, що Путін немолодий і він має думати, що він залишить після себе.

"Якщо він відбере територію України, це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене багато російських друзів і знайомих, які жалкують про те, що сталося. Наші землі повернуться до нас, Путін має великі шанси домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл і знайти компроміс", – сказав він.

Також президент додав, що РФ хоче, щоб Україна та весь світ забули про Крим.

"Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", – зазначив український лідер.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Відео-контент
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Богдан Приходько "Козир у рукаві". Чому в Росії заговорили про визнання "ЛДНР" і чи потрібен Путіну суверенний Донбас Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Анна Ткаченко День народження президента Зеленського: чим він запам'ятався у світовій історії Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Червона планета
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Новини з орбіти
🚀
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.67

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.3

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38011.05

Binance Coin (BNB)

388.27

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

110.23

Theta (THETA)

2.71

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
32,21
31,22
30,00
19,10
34,09
33,79
33,68
19,48
36,45
32,93
32,40
19,08
36,49
33,42
32,92
18,74
37,09
33,40
31,79
19,01
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,97
34,25
35,97
19,68
Коронавірус за місяць

264 573

захворіло за місяць в Україні

+13%

Вакцинація
Станом на 25 cічня 2022 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
14 516 864
Люди, які отримали мінімум одну дозу
15 221 306
Всього введених доз 29 738 170
Детальніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Опитування КМІC, 20 - 21 січня
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураєв Мураєв
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Докладніше
Опитування КМІC, 20 - 21 січня
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
З`явилися нові лідери
Худнемо
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Дізнатись
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Німеччина злила Україну та таємно домовляється з Росією
Чому це міф?
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Детальніше
Комаровський в темі
Чи робити щеплення від COVID-19 при хворобі нирок?
Запитай у лікаря
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти