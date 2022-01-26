Бомбосховища Харкова. Де сховатися у разі вторгнення РФ (мапа)

Дізнатися, де розташоване найближче укриття, можна у районних адміністраціях, КП "Жилкомсервіс" та інформаційно-диспетчерській службі "15-62"

У Харкові готують бомбосховища у разі вторгнення Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

У житлових будинках Харкова перебуває близько 4 тис. 200 укриттів у разі вторгнення РФ в Україну. Зараз триває процес розчищення та підготовки бомбосховищ.

Про це повідомив заступник начальника управління Департаменту з взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Віктор Широкий.

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"Триває процес розчищення та підготовки найпростіших укриттів – підвальних приміщень. Останнім часом ця робота активізувалась як самими жителями будинків, так і КП "Жилкомсервіс", на балансі якого вони перебувають", – розповів Широкий.

За його словами, прості укриття розраховані на перебування людей від 1 до 4 годин.

Скільки всього укриттів у місті?

У Харкові понад 300 захисних споруд цивільного захисту – це прості та протирадіаційні укриття, призначені для персоналу підприємств, які продовжують роботу в особливий період.

Також є споруди подвійного призначення – метрополітен, підземні паркінги та переходи, де можна сховатися у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Загалом в укриттях усіх типів може розміститися понад 1,5 млн жителів міста.

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Дізнатися, де розташоване найближче укриття, можна у районних адміністраціях, КП "Жилкомсервіс" та інформаційно-диспетчерській службі "15-62".

До того ж, у місті була створена онлайн-карта з відповідними адресами, дані на якій постійно оновлюються.

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Карту можна знайти на сайті "Геопортал Харкова"

Що робити у випадку НС?

У разі надзвичайної ситуації пролунає сигнал цивільної оборони "Увага всім!". Якщо людина почує звуки сирен, то зможе дізнатися про причини подачі сигналу та дії першої необхідності по телебаченню, радіо та інших джерелах інформації, які відразу про це мають повідомити.

В укриття потрібно взяти з собою необхідні речі – документи, воду, гроші, продукти першої необхідності та ліки.

У Харкові перевіряють бомбосховища

У Харкові міська влада доручила профільним структурам спільно з рятувальниками відпрацювати дії на випадок НС. Зараз у місті триває інвентаризація бомбосховищ. Все через тривожні новини про можливе вторгнення Росії.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

"Йдеться про цілий комплекс заходів, який включає і навчання на комунальних підприємствах стратегічного призначення. Йдеться про водоканал, про "Харківські теплові мережі", школи. В останніх діти муситимуть знати про шляхи евакуації в разі потреби", – повідомив Юрій Сидоренко.

За даними відкритих джерел, у Харкові близько 5 тисяч бомбосховищ. З них близько 300 – на території промислових підприємств, решта – у підвалах багатоповерхівок.

"Харків може бути окупований" – президент України Зеленський шокував заявою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то розпочне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією.

"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто заняттям; це буде початком великомасштабної війни", – сказав президент.

Зеленський додав, що Путін немолодий і він має думати, що він залишить після себе.

"Якщо він відбере територію України, це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене багато російських друзів і знайомих, які жалкують про те, що сталося. Наші землі повернуться до нас, Путін має великі шанси домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл і знайти компроміс", – сказав він. Також президент додав, що РФ хоче, щоб Україна та весь світ забули про Крим.



"Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", – зазначив український лідер. Загроза вторгнення РФ в Україну Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Росія масово перекидає танки та боєприпаси на Донбас. Тільки з початку місяця з РФ на тимчасово окуповані території привезли кілька танків та самохідних артилерійських установок, боєприпаси, зокрема для артилерійських систем та мінометів.

До того ж, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Він додав, що багато років поспіль США та НАТО намагалися налагодити відносини з Росією, але РФ всіляко відхиляла ці спроби.

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