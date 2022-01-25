Готуються до вторгнення? У Харкові перевіряють бомбосховища

У місті близько 5 тисяч захисних споруд. З них близько 300 розташовані на території промислових підприємств

Більшість бомбосховищ знаходиться у підвалах багатоповерхівок / Колаж "Сьогодні"

У Харкові міська влада доручила профільним структурам спільно з рятувальниками відпрацювати дії на випадок НС. Зараз у місті триває інвентаризація бомбосховищ. Все через тривожні новини про можливе вторгнення Росії.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

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"Мається на увазі цілий комплекс заходів, який включає і навчання на комунальних підприємствах стратегічного призначення. Йдеться про водоканал, про "Харківські теплові мережі", школи. В останніх діти мають знати про шляхи евакуації у разі потреби", – повідомив Юрій Сидоренко.

За даними відкритих джерел, у Харкові близько 5 тисяч бомбосховищ. Із них близько 300 – на території промислових підприємств, решта – у підвалах багатоповерхівок.

У Києві достатньо укриттів?

Загалом у столиці майже 5 тисяч захисних споруд.

"Вони розташовані на підприємствах критичної інфраструктури. Вони для захисту максимально працюючої зміни на самому підприємстві. Також є ще один варіант захисних споруд. Це об'єкти подвійного використання", – розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

До об'єктів подвійного використання належать:

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підвальні та напівпідвальні приміщення,

поглиблені станції метрополітену,

підземні паркінги,

підземні переходи

Одночасно можна захистити 2 мільйони 800 тисяч людей. Усі вони розраховані до 3 годин перебування.

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