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Доставляла запаси для своєї сім'ї. Під час обстрілу Харкова загинула член ОБСЄ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 00:34
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Окупанти під час обстрілу вбили працівницю моніторингової місії ОБСЄ – що відомо
Окупанти вбили члена СММ ОБСЄ у Харкові
Окупанти вбили члена СММ ОБСЄ у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна.

Про це повідомив секретаріат ОБСЄ у Відні

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Наразі члени місії в Україні підтримують тісний контакт із сім'єю загиблої, щоб запропонувати підтримку.

"Марина загинула, коли доставляла запаси для своєї сім'ї у місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах України ракети, снаряди та снаряди б'ють по житлових будинках та центрах міст, вбиваючи і ранячи ні в чому не винних мирних жителів — жінок, чоловіків та дітей", – розповіли в ОБСЄ.

Обстріли Харкова

  • Ворожа ракета вразила Успенський собор Харкова, де ховалися люди. Дивом ніхто не постраждав, повідомив "Бабель".
  • До міста Балаклія Харківської області заходять російські війська, повідомляє Telegram-канал "Політика Країни".
  • Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Нагадаємо, що використання Боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.
  • Внаслідок влучення ворожої ракети спалахнула будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна в Харкові. Окупанти цілилися у будівлю МВС, розташовану через дорогу, але потрапили до знаменитого на всю Україну ВНЗ.

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