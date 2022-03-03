Доставляла запаси для своєї сім'ї. Під час обстрілу Харкова загинула член ОБСЄ

Окупанти під час обстрілу вбили працівницю моніторингової місії ОБСЄ – що відомо

Окупанти вбили члена СММ ОБСЄ у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна.

Про це повідомив секретаріат ОБСЄ у Відні

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Наразі члени місії в Україні підтримують тісний контакт із сім'єю загиблої, щоб запропонувати підтримку.

"Марина загинула, коли доставляла запаси для своєї сім'ї у місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах України ракети, снаряди та снаряди б'ють по житлових будинках та центрах міст, вбиваючи і ранячи ні в чому не винних мирних жителів — жінок, чоловіків та дітей", – розповіли в ОБСЄ.

Обстріли Харкова