"Думав, що збив тварину": нові деталі смертельної ДТП із кортежем Ярославського

Особу загиблого поки що не встановили. Відомо, що це чоловік, якому близько 50 років

10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка / Колаж "Сьогодні"

Водій, який був за кермом автомобіля під час смертельної ДТП у Харківській області, думав, що збив тварину. Винуватцю може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

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Що кажуть прокурори

"Тіло людини виявили водії, що їхали цією дорогою, і повідомили в поліцію. На місці події знайшли номери автомобіля Mersedes-Benz G63, що належить до орбіти фірми одного з відомих харківських бізнесменів", – кажуть у прокуратурі.

Особу загиблого поки що не встановлено. Це чоловік близько 50 років. Він загинув на місці події від множинних переломів та травм.

Думав, що збив тварину

"Наступного дня вранці до слідчого управління з адвокатом звернулася особа, яка працює у відомого харківського бізнесмена, і повідомила, що саме він був за кермом. Сам момент ДТП він не бачив і думав, що це було зіткнення з твариною", – повідомили у прокуратурі.



Прокурори проведуть низку слідчих дій з метою встановлення обставин справи.

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Винуватця покарають?

Розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч.2 ст.286 ККУ (ДТП із загиблою особою) та ч.3 ст.135 (залишення у небезпеці).

Максимальна санкція за цими статтями передбачає до 8 років ув'язнення.

Що відомо про ДТП

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збило на смерть чоловікаі покинуло місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля н.п. Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення.

Сам бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу, однак він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Також відомо, що поліція викликала на допит бізнесмена.

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