Фото дня. Мешканці Харкова зустріли чудовий захід сонця у місті

Він був яскраво-помаранчевим та ніжно-рожевим

Яскравий захід сонця у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Мешканці Харкова помітили вражаючий захід сонця у четвер, 11 листопада. У Мережі миттєво почали ділитися яскравими знімками краси.

Відповідні фото опублікували у Telegram-каналі "Труха Харків".

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Вражаючий захід сонця у Харкові

На опублікованих знімках можна побачити, що у місті був яскраво-помаранчевий та ніжно-рожевий захід сонця. Місцеві мешканці залишились у захваті від такої краси.

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Види заходу сонця на планетах Сонячної системи від NASA

NASA випустило симуляцію, яка демонструє, як виглядають сонячні заходи сонця на інших планетах і супутниках Сонячної системи.

Кожне змодельоване відео ґрунтується на даних про атмосферу цих планет, включаючи щільність, склад, температуру, врахована також відстань до Сонця та його яскравість у міру видалення. Симуляція включає атмосфери Урана, Марса, Венери та супутника Сатурна Титана.

Заходи різних планет виглядатимуть певним чином залежно від їхньої атмосфери.

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