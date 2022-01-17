Харків'янин пропонує НАТО забрати його землю під військову базу

Чоловік пропонує альянсу 8,13 га своєї землі

Чоловік написав заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга/Колаж: "Сьогодні"

Житель Харківської області пропонує НАТО розмістити на своїй земельній ділянці військову базу. Він висловив готовність передати 8,13 га в безкоштовне довічне користування.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

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Чоловік написав заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У листі харків'янин уточнив адресу земельної ділянки, яка знаходиться в одному з сіл області. Він підписав свою заяву та уточнив дату – 10 січня 2022 рік.

Путін проти України в НАТО

12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу й у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися переговори на ту саму тему між США та РФ .

. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО . За його словами, це становить небезпеку для Москви.

. За його словами, це становить небезпеку для Москви. Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

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