"Добре, що є Путін": доцент харківського ВНЗ потрапила в скандал

Доцент Харківської державної академії культури і кандидат філологічних наук Наталія Сємєйкіна заявила, що президент Росії Володимир Путін нібито "захищає російськомовних" на Донбасі.

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Відповідний коментар жінка залишила під постом в Facebook співробітниці благодійного фонду "Харків з тобою" Олени Рофе (Ребека Бека). Пізніше свої повідомлення викладачка видалила, а записи в акаунті зробила недоступними.

Волонтер зробила репост зі сторінки перекладача і журналіста Олександра Міхельсона про "два види" корисних ідіотів "для Кремля".

"Одні вважають, що Путін лізе в Україну, тому що тут є російськомовні, а не було б російськомовних – не ліз би. Другі вважають, що Путін лізе в Україну, тому що тут утискають російськомовних, а не ущемляли б – не ліз би", – написав Міхельсон.

До обговорення підключилася і Сємєйкіна. У коментарях викладачка харківського вишу назвала такі міркування автора "випендрьожем".

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"Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може всіх не доб'ють", – написала доцент.

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Коментаторів обурила позиція жінки. Її назвали "ватою", "сепаркою", на що викладачка почала критикувати Україну, в тому числі озвучуючи тези кремлівської пропаганди.

Раніше ми повідомляли, що викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову в сфері обслуговування.

У відповідь студентка магістратури Марія Прошковська попросила адміністрацію вишу про її відрахування через антиукраїнські меседжі викладачки.

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