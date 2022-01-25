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Як і на чому можна заощадити з карткою харків'янина? Розповідаємо

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 15:47
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З карткою можна безплатно відвідати зоопарк, а також робити покупки та отримувати знижки на низку комунальних та адміністративних послуг
Це іменна карта, яка замінить собою електронний квиток / Колаж "Сьогодні"
Це іменна карта, яка замінить собою електронний квиток / Колаж "Сьогодні"

Відсьогодні, 25 січня, у Харкові можна розраховуватись "Карткою харків'янина" за проїзд у тролейбусах, трамваях та метро. З карткою можна отримати знижки в деяких супермаркетах, комунальних аптеках та на заправних пунктах. Проте отримати її зможуть лише жителі Харкова.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, що потрібно знати про "Картку харків'янина".

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Що це за картка?

Це іменна картка, яка замінює електронний квиток. З нею можна безплатно відвідати зоопарк, а також робити закупи та отримувати знижку на комунальні та адміністративні послуги.

"Карта харків'янина". Фото: соцмережі
"Карта харків'янина". Фото: соцмережі

"Карток харків'янина" декілька?

Пільгова

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  • До 50 безкоштовних поїздок на місяць у тролейбусі та трамваї, до 50 безкоштовних поїздок на місяць у метрополітені;
  • спеціальна (низька) ціна на оплату комунальних та адміністративних послуг;
  • безплатне відвідування Харківського зоопарку (а також спеціальна соціальна ціна у всіх торговельних точках на його території);
  • отримання інших пільг за допомогою "Картки харків'янина" (доставляння їжі тощо).

Із пільгової "Карткою харків'янина" можна платити менше:

  • за освітні заходи (курси підвищення кваліфікації різних напрямків, гуртки за інтересами тощо);
  • у медичних закладах (аптеках, центрах медичної допомоги, медичних клініках, стоматології);
  • у продуктових супермаркетах та інших точках продажу;
  • у спортивних, танцювальних, оздоровчих клубах.

Шкільна

Вона дає змогу:

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  • оплачувати за проїзд (нею можна користуватися як проїзним квитком);
  • займатися активними видами спорту за спеціальною соціальною ціною (спортивні клуби, танці, йога, прокат велосипедів та/або самокатів тощо);
  • отримувати різні послуги (доставляння квітів, їжі тощо);
  • безплатно відвідувати Харківський зоопарк.

Де можна отримати знижку зі шкільною "Карткою харків'янина":

  • у закладах відпочинку (ресторани, кафе, SPA-комплекси тощо);
  • у закладах дозвілля (кінотеатри, квест-кімнати, гольф-клуби тощо);
  • на освітніх заходах (курси іноземних мов, гуртки за інтересами тощо);
  • у медичних закладах (аптеки, центри надання медичної допомоги, медичні клініки, стоматологія тощо);
  • у закладах краси (перукарні, салони краси тощо);
  • у канцелярських магазинах та освітніх закладах для школярів;
  • у продуктових супермаркетах та точках продажу їжі.

Для звичайного мешканця картка – це:

  • проїзний;
  • безкоштовне відвідування Харківського зоопарку (а також спеціальна соціальна ціна у всіх торговельних точках на його території);
  • привілеї на АЗС міста Харкова;
  • отримання інших послуг (доставляння квітів, їжі тощо).

Зі звичайною "Карткою харків'янина" можна відвідувати за спеціальною ціною:

  • заклади відпочинку (ресторани, кафе, SPA-комплекси тощо);
  • заклади дозвілля (кінотеатри, квест-кімнати, гольф-клуби тощо);
  • освітні заходи (курси іноземних мов, приватні курси підвищення кваліфікації різних напрямків, гуртки за інтересами тощо);
  • медичні установи (аптеки, центри надання медичної допомоги, медичні клініки, стоматології тощо);
  • заклади краси (салони краси, центри корекції фігури тощо);
  • продуктові супермаркети та точки продажу їжі;
  • спортивні, танцювальні, оздоровчі клуби, пункти прокату велосипедів та/або самокатів.

Студентська

Її переваги:

  • з 1 вересня по 30 червня – до 30 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) у трамваї та тролейбусі, до 60 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) у метрополітені;
  • безкоштовне відвідування Харківського зоопарку (а також спеціальна ціна у всіх торговельних точках на його території);
  • отримання інших послуг.

Зі студентською "Карткою харків'янина" можна відвідувати за спеціальною ціною:

  • заклади відпочинку (ресторани, кав'ярні, SPA-комплекси, гольф-клуби тощо);
  • заклади дозвілля (кінотеатри, квест-кімнати тощо);
  • освітні заходи (курси іноземних мов, приватні курси підвищення кваліфікації різних напрямків, гуртки за інтересами тощо);
  • медичні установи (аптеки, центри надання медичної допомоги, медичні клініки, стоматології тощо);
  • заклади краси (салони краси, центри корекції фігури тощо);
  • заклади, що полегшують процес навчання (друкарні, точки продажу книг тощо);
  • продуктові супермаркети та точки продажу їжі;
  • спортивні клуби, танці, заняття йогою, прокат велосипедів та/або самокатів.

Хто може отримати картку

"Картку харків'янина" для проїзду в міському електротранспорті видають жителям міста, тим, хто має офіційне працевлаштування у Харкові, та студентам, які навчаються у міських вишах.

Як отримати "Картку харків'янина"

Необхідно заповнити анкету в паперовому чи електронному вигляді.

Куди слід подати заповнену анкету:

  • ЦНАП м. Харкова;
  • УПСЗН м. Харкова;
  • райадміністрації Харківської міської ради.

Також потрібно буде надати паспорт.

Скільки коштує проїзд у Харкові

В Харкові ціна проїзду в громадському транспортіу середньому трохи менша, ніж в інших містах України. У метро квиток коштує 5 гривень, у трамваї та тролейбусі потрібно заплатити 4 гривні, а в маршрутках – від 6 до 7 гривень.

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