Кернесленд: у Харкові в новорічній ялинці "знайшли" померлого мера (фото)

А нещодавно на могилі Геннадія Кернеса у Харкові встановили новорічну ялинку

Харків підготувався до Різдва / Фото: Колаж: Сьогодні

В Харкові новорічну ялинку сконструювали навколо пам'ятної дошки мертвому меру Геннадію Кернесу.

Фото опублікував поет та музикант Сергій Жадан на своїй сторінці у Facebook.

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"Що таке Дух Різдва, кожен розумів по-своєму. Харків 2021 року. Всім доброго ранку", – написав Жадан.

У коментарях під постом пишуть, що це схоже на мавзолей Леніна.

У Facebook пишуть, що це "виглядає як пам'ятна дошка Скруджу, який так і не покаявся на Різдво".

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Могилу Кернеса прикрасили до Нового року

У Харкові на 2-му міському цвинтарі, а саме на могилі Геннадія Кернеса, з'явилася святкова ялинка.

За даними ЗМІ, новорічну ялинку на могилу принесли рідні Кернеса

Таким чином вони привітали його зі святами, які він дуже любив.

У Харкові запалили ялинку прямо на стіні міськради

Ялинку на Харківській міській раді змонтували ще 24 грудня та запалили її в неділю, 26 грудня. Дерево зроблено із зелених гілок та безлічі дрібних різнокольорових куль.

Ялинка виконана в три яруси та височить до четвертого поверху.

Крім того, до зимових свят прикрасили територію біля міськради. Там розставили великі новорічні іграшки – кулі, всередині яких вирізьблені ялинки. У темний час вони горять вогнями.

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