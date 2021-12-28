Кернесленд: у Харкові в новорічній ялинці "знайшли" померлого мера (фото)

В Харкові новорічну ялинку сконструювали навколо пам'ятної дошки мертвому меру Геннадію Кернесу.
Фото опублікував поет та музикант Сергій Жадан на своїй сторінці у Facebook.
"Що таке Дух Різдва, кожен розумів по-своєму. Харків 2021 року. Всім доброго ранку", – написав Жадан.
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У коментарях під постом пишуть, що це схоже на мавзолей Леніна.
У Facebook пишуть, що це "виглядає як пам'ятна дошка Скруджу, який так і не покаявся на Різдво".
Могилу Кернеса прикрасили до Нового року
У Харкові на 2-му міському цвинтарі, а саме на могилі Геннадія Кернеса, з'явилася святкова ялинка.
За даними ЗМІ, новорічну ялинку на могилу принесли рідні Кернеса
Таким чином вони привітали його зі святами, які він дуже любив.
У Харкові запалили ялинку прямо на стіні міськради
Ялинку на Харківській міській раді змонтували ще 24 грудня та запалили її в неділю, 26 грудня. Дерево зроблено із зелених гілок та безлічі дрібних різнокольорових куль.
Ялинка виконана в три яруси та височить до четвертого поверху.
Крім того, до зимових свят прикрасили територію біля міськради. Там розставили великі новорічні іграшки – кулі, всередині яких вирізьблені ялинки. У темний час вони горять вогнями.
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