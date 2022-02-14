Пільги на проїзд та знижки на комуналку: для чого потрібна "Картка харків'янина"

Стати власником "Картки харків'янина" можуть всі охочі, хто працевлаштований офіційно в Харкові

За допомогою "карти харків'янина" українці можуть отримати безліч знижок на продукти / Фото: Колаж: Сьогодні

У власників "Картки харків'янина" є можливість отримувати знижки на різні товари та послуги за допомогою своєї картки. Для того щоб отримати "X-card", не потрібна попередня реєстрація.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що потрібно знати про "Картку харків'янина".

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Отримання картки

"Картку харків'янина" ("X-card") городяни можуть отримати у ЦНАП. При собі потрібно мати паспорт.

Для того щоб отримати "Картку харків'янина", не потрібно попередньої реєстрації. Достатньо прийти до Центру надання адміністративних послуг, вибрати послугу в терміналі, отримати талон та дотримуючись черги пройти до адміністратора. Про готовність "X-card" повідомлять телефоном. Забрати готову картку можна в центрі, який одержувач вказав в анкеті при заповненні.

"Карточка харків'янина" онлайн

Для того щоб заповнити електронну анкету, можна скористатися або мобільним додатком "Мій Харків" або веб-версією "Порталу електронних сервісів Харкова".

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Інструкція:

на сайті або у додатку необхідно авторизуватися за допомогою BankID або IDGOV;

у переліку доступних послуг вибрати "Анкета-заява на отримання Карти харків'янина";

в анкеті необхідно вказати всі особисті та паспортні дані, ІПН, номери телефонів, електронну пошту, бажаний канал комунікації – включаючи месенджери, адреси проживання та реєстрації.

Необхідно позначити мету, з якою оформляється "Картка" і спосіб отримання.

Знижки на комунальні послуги

До проєкту "Картка харків'янина" приєдналося КП "Харківські теплові мережі". Тепер власники карток отримають знижки 10% на платні послуги від підприємства.

Весь список послуг комунальники опублікували у себе на сайті. "Харківські теплові мережі" надають знижки на 85 платних послуг.

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Власники "Картки харків'янина" мають змогу отримувати знижки на різні товари та послуги за допомогою своєї картки.

Партнерами проєкту є продуктові магазини, освітні установи, медичні центри, музеї, кінотеатри, боулінг-клуб, аптеки, комунальні підприємства, заправки, ритуальні служби, охоронні фірми та багато інших.

Пільги на проїзд

Пільги на проїзд у громадському транспорті міста надані власникам трьох видів "X-card": "Шкільна", "Студентська" та "Пільгова".

Актуальні умови проїзду по пільгових X-card:

"Шкільна" :

1 вид транспорту – 15 грн (трамвай/тролейбус);

2 види транспорту – 20 грн (трамвай та тролейбус);

до 50 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) у метрополітені.

"Пільгова" :

до 50 безплатних поїздок на місяць у тролейбусі та трамваї;

до 50 безплатних поїздок на місяць у метрополітені.

"Студентська" :

з 1 вересня до 30 червня до 30 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) трамвай, тролейбус;

до 60 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) у метрополітені.

Повний список знижок для власників "Картки харків'янина"

"Картка харків'янина" не лише для мешканців міста

Стати власником "Картки харків'янина" можуть усі охочі, хто працевлаштований офіційно у Харкові. Про це сказала директор Департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець.

"Було багато звернень із проханням поширити цей проєкт не лише на осіб, місце проживання яких зареєстровано у Харкові, а й на всіх офіційно працевлаштованих у місті. Тому виконавчий комітет міської ради схвалив цю пропозицію. Також це стосується і студентів, які навчаються у вишах Харкова, але зареєстровані в інших містах", – зазначила чиновниця.

Куратор проєкту Павло Столбовий додав, що охочим отримати картку, необхідно звернутися до роботодавців, а тим своєю чергою у КУ "Офіс реформ".

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