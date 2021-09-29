Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

На Харківщині мама залишила 4-річного сина без нагляду. Це обернулося трагедією

29 вересня, 10:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мамі хлопчика поліція вже повідомила про підозру, вона може позбутися волі на 5 років
Матері загиблої дитини повідомили про підозру / Колаж "Сьогодні"
Матері загиблої дитини повідомили про підозру / Колаж "Сьогодні"

На Харківщині жінка залишила 4-річного хлопчика біля річки Сіверський Донець. Дитина втопилася, а його матері повідомили про підозру. Тепер вона може позбутися волі на 5 років.

Про це повідомляє поліція Харківської області .

Що трапилося

32-річна жінка була на пляжі разом зі своїм 4-річним сином. Мати його залишила на деякий час біля річки без нагляду. Згідно з висновком експерта, смерть хлопчика настала через утоплення у воді.

Покарання для матері

Матері померлої дитини повідомили про підозру ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Вона може позбутися волі до 5 років.

Причин нещасних випадків

859 випадків утоплення зафіксували рятувальники з початку 2021 року. Незважаючи на постійні попередження співробітників служби порятунку, люди ігнорують правила поведінки на воді. Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називаю:

  • купання в необладнаних для цього місцях;
  • купання в нетверезому стані;
  • самостійне відвідування водойм дітьми.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

49 063

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Вакцинація
Станом на 28 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 565 270
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 926 717
Всього введених доз 12 491 987
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Євро (€)

31.03

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Maruv для російського Playboy
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти