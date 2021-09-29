На Харьковщине мама оставила 4-летнего сына без присмотра. Это обернулось трагедией

Маме мальчика полиция уже сообщила о подозрении, она может лишиться свободы на 5 лет

Матери умершего ребенка сообщили о подозрении / Коллаж "Сегодня"

На Харьковщине женщина оставила 4-летнего мальчика у реки Северский Донец. Ребенок утонул, а его матери сообщили о подозрении. Теперь она может лишиться свободы на 5 лет.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Что случилось

32-летняя женщина была на пляже вместе со своим 4-летним сыном. Мать его оставила на некоторое время возле реки без присмотра. Согласно заключению эксперта, смерть мальчика наступила из-за утопления в воде.

Наказание для матери

Матери умершего ребенка сообщили о подозрении ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Она может лишиться свободы до 5 лет.

Причин несчастных случаев

859 случаев утопления зафиксировали спасатели с начала 2021 года. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников службы спасения, люди игнорируют правила поведения на воде. Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называю:

купание в не оборудованных для этого местах;

купание в нетрезвом состоянии;

самостоятельное посещение водоемов детьми.

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