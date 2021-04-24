Нам потрібна національна ідея, що зупинить відтік людей з країни – Терехов

Необхідно створити зрозумілу і бажану картину майбутнього в Україні, тоді люди не будуть їхати

У найближчому майбутньому Україна зіткнеться не лише з відтоком населення за кордон, а й з конкуренцією міст всередині країни. Потрібні спільні зусилля центральної і місцевої влади для того, щоб утримати людей і створити умови, в яких їм буде комфортно жити.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

"Дуже скоро між містами України буде конкуренція, щоб утримати людей. Нам вже не вистачає водіїв на міський електротранспорт, не вистачає працівників у комунальні підприємства. Зіткнулися з пандемією – немає медиків", – повідомив Терехов.

За словами в.о. голови Харкова, щоб зупинити виїзд людей за кордон, потрібно сформувати привабливу національну ідею, створити зрозумілу і бажану картину майбутнього в Україні для нас і наших дітей. Тоді люди не будуть їхати.

"Потрібні спільні зусилля. Державні програми, щоб утримати людей. Все має бути зроблено і на державному рівні, і на рівні міста. Якщо будуть комфортні умови, якщо люди будуть любити своє місто, вони не захочуть їхати", – сказав він.

Як зазначив Савік Шустер, слова Терехова про національну ідею добре сприйняті аудиторією.

"У вас була 100% підтримка, коли ви сказали, що нам потрібна національна ідея", – уточнив ведущий програми.

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Раніше повідомлялося, що Терехов розгорнув в Харкові додаткові місця для лікування хворих на коронавірус.

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