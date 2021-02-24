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"Не захотіли в музей? Піде на смітник". У харківській мерії скинули на підлогу Леніна (фото, відео)

24 лютого, 16:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Барельєф зняли прямо зі стіни

У будівлі мерії Харкова зірвали зі стіни на підлогу барельєф із зображенням Володимира Леніна. Барельєф зняв зі стіни представник громадської організації "Світанок" і співзасновник організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Пізніше стало відомо, що барельєф повісили назад.

А поліція попросила пояснень у Вадима Позднякова.

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"Працівники Харківської міської ради встановили зображення ордена Леніна у холі на першому поверсі. Наступного разу я його просто розіб'ю, якщо не хочуть по-хорошому. Не захотіли до музею? Піде на смітник", – розповів активіст у соцмережах.

Раніше ми писали, що Харківська міська рада проголосувала за присвоєння імені Георгія Жукова проспекту, який носить ім'я Петра Григоренка.

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Харків мерія Ленін

Джерело: Сьогодні

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