Непідйомні тарифи на газ: під Харковом люди перекрили трасу

Раз в 15 хвилин люди звільняють проїжджу частину, щоб пропустити транспорт.

Мешканці кількох селищ перекрили трасу під Харковом в знак протесту проти підвищення тарифів на газ і його транспортування.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Участь в акції беруть близько сотні людина. Раз в 15 хвилин люди звільняють проїжджу частину, щоб пропустити транспорт. Поліція охороняє порядок під час акції.

/ Фото: Сьогодні

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Для водіїв організували об'їзний шлях.

/ Фото: Сьогодні

Учасники акції протесту також тримають саморобні плакати з написом "Люди не бидло", "Ні таріфогеноцід" та інше.

Реклама / Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, в Україні з січня 2021 підвищуються зарплати і пенсії, в водночас піднімаються тарифи.

Також з січня 2021 року в Україні виростуть рахунки за холодне водопостачання і водовідведення . Подорожчання складе в середньому 15-20%, але зростання тарифів залежить від регіону. Фінальні суми споживачі побачать у платіжках за січень.

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