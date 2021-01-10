Непідйомні тарифи на газ: під Харковом люди перекрили трасу

Мешканці кількох селищ перекрили трасу під Харковом в знак протесту проти підвищення тарифів на газ і його транспортування.
Про це повідомляє "Сегодня".
Участь в акції беруть близько сотні людина. Раз в 15 хвилин люди звільняють проїжджу частину, щоб пропустити транспорт. Поліція охороняє порядок під час акції.
Для водіїв організували об'їзний шлях.
Учасники акції протесту також тримають саморобні плакати з написом "Люди не бидло", "Ні таріфогеноцід" та інше.
Нагадаємо, в Україні з січня 2021 підвищуються зарплати і пенсії, в водночас піднімаються тарифи.
Також з січня 2021 року в Україні виростуть рахунки за холодне водопостачання і водовідведення . Подорожчання складе в середньому 15-20%, але зростання тарифів залежить від регіону. Фінальні суми споживачі побачать у платіжках за січень.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк