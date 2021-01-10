Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Непідйомні тарифи на газ: під Харковом люди перекрили трасу

10 січня, 11:39

Анна Бровко , Оксана Тесленко

Раз в 15 хвилин люди звільняють проїжджу частину, щоб пропустити транспорт.

Мешканці кількох селищ перекрили трасу під Харковом в знак протесту проти підвищення тарифів на газ і його транспортування.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня".

Участь в акції беруть близько сотні людина. Раз в 15 хвилин люди звільняють проїжджу частину, щоб пропустити транспорт. Поліція охороняє порядок під час акції.

/ Фото: Сьогодні

Реклама

Для водіїв організували об'їзний шлях.

/ Фото: Сьогодні

В тренді
Вибух на газопроводі під Лубнами: близько 3,5 тисячі осіб залишилися без газу

Учасники акції протесту також тримають саморобні плакати з написом "Люди не бидло", "Ні таріфогеноцід" та інше.

Реклама

/ Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, в Україні з січня 2021 підвищуються зарплати і пенсії, в водночас піднімаються тарифи.

Також з січня 2021 року в Україні виростуть рахунки за холодне водопостачання і водовідведення . Подорожчання складе в середньому 15-20%, але зростання тарифів залежить від регіону. Фінальні суми споживачі побачать у платіжках за січень.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків тарифи мітинг пікет
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Новорічне звернення Зеленського: повне відео
Новорічне звернення Зеленського: повне відеоПолітика
Тягнув додому п'яного господаря: пес із Харкова став зіркою інтернету (відео)
Тягнув додому п'яного господаря: пес із Харкова став зіркою інтернету (відео)Fun
У Харкові чоловік вдарив ногою касира по обличчю: йому відплатили тією ж монетою (відео)
У Харкові чоловік вдарив ногою касира по обличчю: йому відплатили тією ж монетою (відео)Харків
Терехов просить Раду призначити перевибори мера Харкова
Терехов просить Раду призначити перевибори мера ХарковаПолітика
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рікУкраїна
Січневий локдаун в Україні. Як працює громадський транспорт і які є обмеження
Січневий локдаун в Україні. Як працює громадський транспорт і які є обмеженняУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти