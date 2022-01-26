З Харківщини відправляли зброю до Росії – що за схема

Зловмисниця намагалася переправити запчастини для зброї своїм спільникам до РФ

СБУ вилучила ударно-спускові механізми до гвинтівок та карабінів / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ запобігла нелегальному переправленню в РФ комплектуючих до стрілецької зброї. Мешканка Харківської області намагалася переслати їх поштою.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Що сталося?

В організації незаконної діяльності підозрюють харків'янку.

"Вона намагалася переправити своїм спільникам до РФ запчастини до стрілецького озброєння. Відправлення продукції за кордон робила через міжнародні сервіси одного з поштових операторів. Для приховування незаконних дій вона використала недостовірні дані при оформленні товарно-супровідної документації", – повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, зловмисниця також вказувала у даних відправника інформацію про сторонню особу.

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Що вилучили?

Співробітники СБУ викрили зловмисницю. Вона хотіла надіслати запчастини поштою. Під час огляду "посилки" правоохоронці виявили 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької зброї та комплектуючі до інших видів зброї.

Що загрожує жінці?

Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Розслідування продовжується.

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СБУ заарештувала 13 російських літаків

Літаки порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово окупований півострів Крим. Так вони діяли, незважаючи на правила закордонних перельотів – авіаперевізник незаконно перевозив людей через державний кордон України.

В результаті СБУ наклала арешт через кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України:

Державна зрада;

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

Момент набуття права власності за договором.

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