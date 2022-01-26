Отправляла в Россию запчасти к стрелковому оружию: в Харьковской области разоблачили женщину

Злоумышленница пыталась переправить запчасти для оружия своим сообщникам в РФ

СБУ изъяла ударно-спусковые механизмы к винтовкам и карабинам / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ предотвратила нелегальную переправку в РФ комплектующих к стрелковому оружию. Жительница Харьковской области пыталась переслать их по почте.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Что произошло?

В организации незаконной деятельности подозревают харьковчанку.

"Она пыталась переправить своим сообщникам в РФ запчасти к стрелковому вооружению. Отправку продукции за границу производила через международные сервисы одного из почтовых операторов. Для сокрытия незаконных действий она использовала недостоверные данные при оформлении товарно-сопроводительной документации", – сообщает пресс-служба СБУ.

По данным Офиса генерального прокурора, злоумышленница также указывала в данных отправителя информацию о стороннем лице.

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Что изъяли?

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу. Она хотела отправить запчасти почтой. Во время осмотра "посылки" правоохранители обнаружили 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому оружию и комплектующие к другим видам оружия.

Что грозит женщине?

Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Расследование продолжается.

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СБУ арестовала 13 российских самолетов

Самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированный полуостров Крым. Так они действовали несмотря на правила заграничных перелетов – авиаперевозчик незаконно перевозил людей через государственную границу Украины.

В результате СБУ наложила арест из-за уголовного производства по статьям Уголовного кодекса Украины:

Государственная измена.

Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Момент приобретения права собственности по договору.

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