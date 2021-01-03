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Отруїлися чадним газом: під Харковом три людини померли біля тілогрійки (фото)

3 січня, 18:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На місці знайшли тілогрійку

У суботу, 2 січня, в Харківській області три людини загинули від отруєння чадним газом.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

"О 15:22 в будинку були виявлені тіла трьох загиблих людей: двох чоловіків, 1969 і 1985 років народження, і жінки, 1975 року народження. В одній з кімнат було знайдено сліди горіння: прогар в дерев'яній підлозі і обвуглені рештки тілогрійки. Самого горіння і навіть диму на той час вже не було", – розповіли в пресцентрі.

/ Фото: ГСЧС

Попередньо відомо, що загиблі в смт Манченки отруїлися продуктами горіння, а саме чадним газом, що й призвело до їх смерті.

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Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

/ Фото: ГСЧС

Раніше ми повідомляли, що в місті Дніпро сталася трагедія – під час масштабній пожежі в Соборному районі загинули три людини.

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отруєння чадний газ пожежа
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