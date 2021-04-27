У Харкові зводять новий онкологічний центр: як рухається будівництво

У Харкові почали зводити залізобетонний каркас нового онкоцентру, який будується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про це повідомляє Харківська облдержадміністрація.

За даними ОДА, у 2021 році проєктом передбачено виготовлення та монтаж залізобетонного каркасу першої частини лікувально-діагностичного корпусу, влаштування зовнішніх та внутрішніх стін, монтаж віконних блоків. Крім того, цього року тут влаштують покрівлю та збудують газової котельню.

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"На сьогодні на будівельний майданчик завезено більше 30% колон. Також завезена арматура в повному обсязі, є опалубка. Змонтовано баштовий кран, є два пересувні крани: потужністю 50 та 25 тонн. Все це потрібно, щоб почати процес зведення каркасу", – розповів директор Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Сергій Жуков.

Він також відмітив, що підрядник випереджає графік.

Цього року на будівництво онкологічного центру заплановано спрямувати понад 190 млн грн з державного та обласного бюджетів.

Жуков також повідомив, що онкологічний центр будуватимуть у 4 черги. Перша та друга черга – це лікувально-діагностичний корпус. Після будівництва першої та другої черги лікарі зможуть переїхати в нову будівлю.

У третій черзі відбуватиметься демонтаж одного з існуючих корпусів і на його місці буде додатково збудовано два крила лікувально-діагностичного корпусу та центр променевої терапії.

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Четверта черга передбачає реконструкцію парку, будівництво газової котельні, поліклінічного відділення та харчоблока.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

Раніше ми повідомляли, що у 4-х лікарнях на Прикарпатті завершилось "Велике будівництво" для швидшого порятунку пацієнтів.

Також нагадаємо, завдяки "Великому будівництву" лікарні Вінницької області отримали сучасне обладнання для порятунку хворих.

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