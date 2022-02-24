Під Харковом горять російські танки (відео)

Російські танки за 4 км від Харкова горять. Сьогодні, 24 лютого, українські військові знищили чимало російської техніки, яка перетнула кордон України
Відео зняли очевидці та опублікували в Telegram-канал "Силовий".
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін вночі проти четверга, 24 лютого, розв'язав повномасштабну війну проти України.
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Територія України зазнає масованого ракетного обстрілу. Росія завдала ракетних ударів по центрах військового управління, аеродромах, військових складах.
Під Харковом палають російські танки.
Під Харковом точаться бої
Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об'єднаних сил, де противник зазнав втрат у живій силі та техніці.
"Силами наших військ повернуто під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менше 6 літаків, 2 вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. Складна ситуація на Херсонському напрямку, однак сили оборони України дають відсіч агресору", – йдеться у повідомленні ЗСУ.
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