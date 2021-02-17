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Під Харковом перевернулася маршрутка з пасажирами, багато постраждалих (фото, відео)

17 лютого, 10:24

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Водій не впорався з керуванням

У Харківській області перекинулася маршрутка з пасажирами. Внаслідок ДТП постраждали десять осіб.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 17 лютого близько 6:23 в районі 463 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", яка проходить через смт Новий Коротич.

41-річний водій автобуса Mercedes сполученням "Харків-Люботин" під час руху не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого автомобіль перекинувся.

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За попередньою інформацією, у транспортному засобі перебувало 17 пасажирів. 10 громадян отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою.

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Всі обставини аварії встановлюють співробітники поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку. У момент зіткнення травми отримали двоє пасажирів. Їх відвезли до лікарні.

Також нагадаємо, у Рівненській області перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі.

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ДТП Харків маршрутки Харківська область пасажири постраждалі
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