Під Харковом перевернулася маршрутка з пасажирами, багато постраждалих (фото, відео)

У Харківській області перекинулася маршрутка з пасажирами. Внаслідок ДТП постраждали десять осіб.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася 17 лютого близько 6:23 в районі 463 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", яка проходить через смт Новий Коротич.
41-річний водій автобуса Mercedes сполученням "Харків-Люботин" під час руху не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого автомобіль перекинувся.
За попередньою інформацією, у транспортному засобі перебувало 17 пасажирів. 10 громадян отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою.
Всі обставини аварії встановлюють співробітники поліції.
Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку. У момент зіткнення травми отримали двоє пасажирів. Їх відвезли до лікарні.
Також нагадаємо, у Рівненській області перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі.
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