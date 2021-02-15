Підсунули змію: в Харкові таксисту трапилося незвичайне замовлення (фото)

У Харкові таксист взяв замовлення-доставку. Йому потрібно було перевести сумку. Як з'ясувалося, в ній знаходилася змія.

Реклама

Про це повідомляє Telegram-канал "Х Харків".

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі величезна змія налякала жителів багатоповерхівки. Інцидент стався на вулиці Боброва у Центральному районі міста. Змія була завдовжки приблизно один метр. Допомогти місцевим примчали підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники обстежили прибудинкову територію, знайшли плазуна і за допомогою спеціального інструменту виловили його.

Реклама

Також у Дніпрі раніше змія заповзла у квартиру на першому поверсі багатоповерхівки. Жінка, яка знайшла плазуна в одній з кімнат квартири, викликала на місце рятувальників.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама