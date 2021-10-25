Останні дні бабиного літа в Харкові. Чого чекати від погоди завтра

Небо в місті буде ясним, а опадів синоптики також не прогнозують

Погода в Харкові на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 жовтня, в Харкові вночі будуть заморозки, а небо буде ясним до вечора. Вдень температура підніметься максимум до 12 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря буде коливатися від 10 до 12 градусів вище нуля. Небо залишиться ясним, а опадів синоптики не обіцяють.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до -2 градусів.

Прогноз погоди в Харкові на 26 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київлише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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