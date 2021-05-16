У Харкові з'явилися білборди Сергія Притули. Все-таки збирається балотуватися в мери?

Притула вже дав свою оцінку виборам мера Харкова – назвав їх "битвою жаб і гадюк"

Шоумен радісно пообіцяв харків'янам "багато чорного піару" / Фото: facebook.com/serhiyprytula

На вулицях Харкова помітили білборди шоумена, члена партії "Голос" Сергія Притули з написом "Нам тут жити". А в ЗМІ з'явилася інформація, що він збирається балотуватися на пост мера Харкова. Хоча сам Притула за останні дні неодноразово спростовував цю інформацію і заявляв, що не претендує на крісло міського голови. Більше того, він вже охарактеризував майбутні харківські вибори як "битву жаб і гадюк".

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Що сталося

Кілька тижнів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що Сергій Притула вирішив балотуватися на пост мера Харкова – вибори пройдуть 31 жовтня 2021 року. Нібито він збирається висуватися від об'єднання демократичних сил України.

"Перед "Голосом" стояв вибір – відправляти Сергія кандидатом у депутати по Херсонському округу або кандидатом в мери Харкова. З двох Х вибрали йти на Харківські вибори", – повідомили в Telegram-каналі "Картковий офіс".

Деякі українські видання писали, що шоумен оголосить про своє рішення на неформальному з'їзді, який пройде в Києві 15 травня. Але на з'їзді про це взагалі не йшлося.

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Крім того, в Мережі з'явилася інформація, що лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко і його друг, бізнесмен і колишній депутат Ігор Кононенко, можуть профінансувати виборчу кампанію Притули.

Водночас, попри відмову балотуватися в мери, 15 травня білборди з Притулою все ж почали з'являтися на вулицях Харкова.

Фото: t.me/maksnazar

Як на чутки відреагував Притула

Він в ефірі "Радіо НВ" звернув увагу на недавнє інтерв'ю бізнесмена Павла Фукса, який підтримав кандидата в мери Харкова Ігоря Терехова і розкритикував кандидатуру Михайла Добкіна. Тоді Фукс звинуватив Добкіна в тому, що це він привів "русскую весну" в Харків.

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"Нас чекатиме дуже багато такого, що називають чорним піаром. На жаль, ми повинні констатувати, що у цій битві жаб і гадюк ми просто залишаємося сухими статистами, які стоять поруч і спостерігають за всім цим. У тамтешніх еліт проукраїнське питання не стоїть на порядку денному як головне", – поділився думкою Притула.

Раніше ми повідомляли, що член партії "Голос" Сергій Притула заявив про намір очолити цю політичну силу. Ось тільки в керівництві партії заявляють, що з'їзд відбудеться в середині літа і там буде вирішено питання, хто буде головним. Водночас у "Голосі" не дають шоумену серйозних шансів.