Русский
$ 27,61
33,48
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Притула розповів, чи буде він балотуватися в мери Харкова

17 травня, 19:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Останнім часом в Мережі ходять чутки, що Сергій Притула хоче брати участь у виборах мера Харкова

Екс-кандидат в мери Києва Сергій Притула заявив, що він не буде балотуватися на посаду мера Харкова. Він вважає, що цю посаду повинен зайняти хтось із харків'ян.

Реклама

Про це він повідомив на своїй сторінці в YouTube.

"Останнім часом країною ширяться чутки про те, що я буду балотуватися на посаду харківського міського голови. Сьогодні настав час сказати чесно і відверто. Я – ні! Я не кандидат на посаду харківського міського голови. Я навіть не збирався. Я переконаний, що главою Харкова має бути людина, яка живе в Харкові", – сказав Сергій Притула.

За його словами, він не розуміє, хто придумав, що він хоче брати участь у виборах, і у нього наразі зовсім інші плани.

В тренді
Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)
В тренді
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26
В тренді
У Кременчуці учень вирішив "покінчити з собою" через відібрані на уроці чіпси

"Може, хтось так розважається або у кого-то така стратегія", – каже Притула.

Реклама

Раніше ми писали, що екс-кандидат в мери Києва Сергій Притула вийшов із політради партії "Голос" і перестав бути заступником голови політичної сили.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Притула потрапив у скандал через антисемітські висловлювання у прямому ефірі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Скоро повернуся, психлікарню зачиняють" – Тетяна Пьянова, яка по-звірячому вбила свою доньку, і рік потому наводить жах у своєму селіУкраїна
Харківський
Харківський "слуга народу" Тимчук влаштував бійку на вулиці – ЗМІ (фото, відео)Харків
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26Харків
Буде і пам'ятник, і проспект: влада Харкова боронить Жукова
Буде і пам'ятник, і проспект: влада Харкова боронить ЖуковаХарків
У Харкові з'явилися білборди Сергія Притули. Все-таки збирається балотуватися в мери?
У Харкові з'явилися білборди Сергія Притули. Все-таки збирається балотуватися в мери?Харків
Помилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом
Помилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під ЧугуєвомУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти