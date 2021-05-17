Притула розповів, чи буде він балотуватися в мери Харкова

Останнім часом в Мережі ходять чутки, що Сергій Притула хоче брати участь у виборах мера Харкова

Екс-кандидат в мери Києва Сергій Притула заявив, що він не буде балотуватися на посаду мера Харкова. Він вважає, що цю посаду повинен зайняти хтось із харків'ян.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в YouTube.

"Останнім часом країною ширяться чутки про те, що я буду балотуватися на посаду харківського міського голови. Сьогодні настав час сказати чесно і відверто. Я – ні! Я не кандидат на посаду харківського міського голови. Я навіть не збирався. Я переконаний, що главою Харкова має бути людина, яка живе в Харкові", – сказав Сергій Притула.

За його словами, він не розуміє, хто придумав, що він хоче брати участь у виборах, і у нього наразі зовсім інші плани.

"Може, хтось так розважається або у кого-то така стратегія", – каже Притула.

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Раніше ми писали, що екс-кандидат в мери Києва Сергій Притула вийшов із політради партії "Голос" і перестав бути заступником голови політичної сили.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Притула потрапив у скандал через антисемітські висловлювання у прямому ефірі.