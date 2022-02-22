Росіяни хотіли підпалити церкви в Харкові. У Мережу злили розмову терористів – відео

СБУ перехопила телефонну розмову з замовником з РФ про підготовку терактіву Харкові. У місті мали підпалити церкви УПЦ (МП).
Про це повідомила речниця УСБУ в області Лілія Домашенко, пише Укрінформ.
Хотіли підпалити 4 церкви
"На сьогодні я лише підтверджую факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у місті Харкові, а саме: підпал 4 церков Московського патріархату", – наголосила Лілія Домашенко.
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Правоохоронці вже встановили тих, хто мав здійснити теракти.
"Представники церков УПЦ МП попереджені про наміри терористів", – додала Лілія Домашенко.
1 тисяча доларів за злочин
Запис розмови з'явився в Мережі. Чоловіки обговорювали деталі підпалу. Зловмисник мав розбити скло, облити бензином будівлі та підпалити їх. За злочин чоловік міг отримати 1 тисячу доларів.
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