Скандал у морзі на Харківщині: небіжчиків переплутали – подробиці

У Харківській області в морзі переплутали тіла. Близькі померлого чоловіка в COVID-відділенні Богодухівської центральної районної лікарні вимагають розібратися.

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Як повідомляє Суспільне, помилку виявили в день поховання. За чоловіком, якого видали в пакеті і ховали в закритій труні, відслужили панахиду. А коли привезли на кладовище, родичам зателефонував знайомий. Церемонію зупинили: виявилося, що в труні – невідома жінка.

"Мати весь час сиділа біля батька. В понеділок телефонує, що батькові дуже зле, дихання зупинялося. Я прибігла до лікарні о восьмій годині. І тут я бачу, що везуть каталку, і мого батька перевозять до реанімації", – розповідає дочка померлого Тетяна Стус, у якої обоє батьків опинилися в лікарні з підозрою на коронавірус.

У дружини померлого коронавірус підтвердився. Результати ПЛР-тестування батька отримали вже після смерті – результат негативний.

"Помер від серцевої недостатності – це у висновку про смерть", – говорить Тетяна.

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Тіло батька забирали запакованим – це вимога до тих, хто помирає у COVID-відділенні. Ховали чоловіка 30 березня у закритій труні. Коли вже привезли на кладовище, родині зателефонував знайомий і повідомив, що в труні знаходиться якась неопізнана жінка, яку переплутали при видачі тіл.

Після дзвінка з лікарні труну з кладовища повезли назад до медустанови – поміняти тіла, а потім повернулися на кладовище.

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Заступник керівника Богодухівської лікарні Яна Грищенко називає ситуацію випадковою помилкою.

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"Жодної підміни не було – бірки були підписані. І найголовніше, що я хочу сказати, що родич був там присутній при тому, коли забирали це тіло. Ми абсолютно відповідально розуміємо їхнє горе, що сталося, але це людський фактор. Ми не роботи – ми просто люди", – сказала Грищенко.

У міськраді створили комісію, яка перевірить дії співробітників лікарні.

"Ми розуміємо, що це був людський фактор. Ця ситуація буде розглянута, будуть надані висновки", – сказала заступник міського голови Оксана Сизоненко.

Вдруге заупокійну літургію не проводили. Священник пояснив близьким померлого, що вони і так молилися за батька. Донька померлого каже, що пережила стрес, і просить не залишати цю ситуацію без реакції. Родина Стусів звернулася до поліції: просить перевірити, чи не було в діях медпрацівників недбалості, та звільнити винних.

Раніше ми повідомляли, що у Кропивницькому працівники моргу переплутали тіла двох покійних бабусь.

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Також нагадаємо, такий випадок стався і в Маріуполі. Одна сім'я поховала чужу людину, а друга – більше доби шукала свого батька.

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