Зовсім трішки. У Харкові бухгалтерка додала собі до зарплати майже 1 млн грн

За таку "премію" бухгалтеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років

Бухгалтерці повідомили про підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Бухгалтер одного з харківських підприємств регулярно нараховувала собі завищену зарплатню.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області

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Деталі

"У період з січня 2019 року по травень 2021 року головна бухгалтерка одного з харківських товариств з обмеженою відповідальністю під час нарахування собі заробітної плати систематично завищувала собі виплати" , – йдеться у повідомленні.

В результаті підприємство втратило близько 1 млн грн.

Покарання для бухгалтера

Жінці вже повідомили про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній.

За премію півмільйона бухгалтеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Велика знахідка у податковій

Співробітники СБУ та НАБУ викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. Схема полягала в "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

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У ході обшуків виявлено та вилучено документи, що підтверджують цей протиправний механізм.

У ході обшуку було виявлено великі суми готівки. У сумках були як гривні, так і іноземна валюта.

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