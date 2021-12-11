Танки, вогонь та багато диму. Під Харковом тренуються захищати регіон – фото, відео

У Подвірках під Харковом на території навчального центру військового інституту танкових військ розпочалися навчання підрозділів територіальної оборони.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Далі по темі
В одноденних заняттях беруть участь резервісти 113 бригади територіальної оборони Харкова та Харківського району та всі охочі харків'яни. Усього на навчання прийшли близько 500 людей:
- 250 людей – контрактники у резерві бригади територіальної оборони;
- Ще 250 людей – представники громадських патріотичних організацій, що готуються до захисту Харкова.
Що відточують силовики:
- дії солдатів у наступі;
- способи переміщення солдатів на полі бою;
- оборона солдатів;
- робота військовослужбовців на блокпостах;
- що робити військовослужбовцям для посилення охорони державного кордону;
- як евакуювати пошкоджену техніку;
- тактична медицина;
- психологічна смуга перешкод;
- обкатка танком;
- мінна безпека.
До батальйонів тероборони в Харківській області можуть приєднатися люди старші 18 років.
До чого готуються?
- В Україні дедалі більше говорять про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною та готується до вторгнення. Так, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року.
- А генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що зараз РФ утримує бригаду ракетних комплексів "Іскандер" неподалік українських кордонів.
- Тим часом США та НАТО теж готуються до вторгнення Росії до України. Західні країни все ж таки підготують відповідь Москві на випадок її вторгнення.
- У Генштабі РФ, як завжди, кажуть, що жодного вторгнення в Україну не планується, а скупчення військ поблизу українських кордонів – звичайна "рутинна практика".