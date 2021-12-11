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Танки, вогонь та багато диму. Під Харковом тренуються захищати регіон – фото, відео

Анна Бровко Анна Бровко кореспондент Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
11 грудня, 13:25
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На Харківщині проходять масштабні навчання силовиків тероборони – разом з ними тренуються і всі охочі місцеві жителі
Під Харковом розпочалися навчання
Під Харковом розпочалися навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

У Подвірках під Харковом на території навчального центру військового інституту танкових військ розпочалися навчання підрозділів територіальної оборони.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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В одноденних заняттях беруть участь резервісти 113 бригади територіальної оборони Харкова та Харківського району та всі охочі харків'яни. Усього на навчання прийшли близько 500 людей:

  • 250 людей – контрактники у резерві бригади територіальної оборони;
  • Ще 250 людей – представники громадських патріотичних організацій, що готуються до захисту Харкова.
Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

Що відточують силовики:

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  • дії солдатів у наступі;
  • способи переміщення солдатів на полі бою;
  • оборона солдатів;
  • робота військовослужбовців на блокпостах;
  • що робити військовослужбовцям для посилення охорони державного кордону;
  • як евакуювати пошкоджену техніку;
  • тактична медицина;
  • психологічна смуга перешкод;
  • обкатка танком;
  • мінна безпека.
Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

До батальйонів тероборони в Харківській області можуть приєднатися люди старші 18 років.

Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

До чого готуються?

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