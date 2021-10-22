Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Транспорт тільки по годинах: у Харкові посилюють карантин

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 жовтня, 14:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Влада Харкова хоче ввести додаткові карантинні обмеження, вони будуть стосуватися метро і наземного транспорту
У Харкові введуть нові правила перевезень
У Харкові введуть нові правила перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові влада може ввести спеціальний годинник, коли в транспорт пускатимуть тільки вакцинованих пасажирів.

Про це повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, пише "Depo.Харків"

Реклама

Чиновниця зазначила, що влада планує ввести додаткові обмеження до передбачених у "помаранчевій зоні" карантину. Однак остаточне рішення приймуть на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій.

За її словами, обмеження насамперед стосуватимуться транспорту. Горбунова-Рубан навела приклад Львова, де в транспорт пускають тільки сидячих пасажирів з сертифікатами і документами на руках.

"Там навіть вони виділили години з 6 до 9 ранку і з 18 до 21 вечора, коли в міському транспорті можуть їздити тільки люди, в яких на руках є документи, про які я вам розказала. Я думаю, нам теж доведеться це робити. І в метрополітені теж треба буде збільшувати кількість потягів і зменшувати інтервал, щоб менше людей було в одному потягу", – сказала вона.

Реклама

Нові правила перевезень

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири залізничного, авіаційного та автобусного транспорту міжобласного сполучення повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами двудозної;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, діючий 72 години.

Обмеження не стосуються столичних міських маршруток. У них не перевіряють документи про вакцинації та ПЛР-тести.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Короновірус за тиждень

114 486

захворіло за тиждень в Україні

+18%

Вакцинація
Станом на 21 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 829 174
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 557 657
Всього введених доз 15 386 831
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти