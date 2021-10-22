Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

Транспорт только по часам: в Харькове ужесточают карантин

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 октября, 14:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Власти Харькова хотят ввести дополнительные карантинные ограничения, они будут касаться метро и наземного транспорта
В Харькове введут новые правила перевозок
В Харькове введут новые правила перевозок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове власти могут ввести специальные часы, когда в транспорт будут пускать только вакцинированных пассажиров.

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Depo.Харьков"

Реклама

Чиновница отметила, что власти планируют ввести дополнительные ограничения к предусмотренным в оранжевой зоне карантина. Однако окончательное решение примут на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По ее словам, ограничения прежде всего будут касаться транспорта. Горбунова-Рубан навела пример Львова, где в транспорт пускают только сидячих пассажиров с сертификатами и документами на руках.

"Там даже они выделили часа с 6 до 9 утра и с 18 до 21 вечера, когда в городском транспорте могут ездить только люди, у которых на руках есть документы, о которых я вам рассказала. Я думаю, нам тоже придется это делать. и в метрополитене тоже надо будет увеличивать количество поездов и уменьшать интервал, чтобы меньше людей, в одном поезде", – сказала она.

Реклама

Новые правила перевозок

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта межобластного сообщения должны иметь один из таких документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Ограничения не касаются столичных городских маршруток. В них не проверяют документы о вакцинации и ПЛР-тесты.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Короновирус за неделю

114 486

заболело за неделю в Украине

+18%

Вакцинация
По состоянию на 21 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 829 174
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 557 657
Всего введенных доз 15 386 831
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять