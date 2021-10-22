Транспорт только по часам: в Харькове ужесточают карантин

Власти Харькова хотят ввести дополнительные карантинные ограничения, они будут касаться метро и наземного транспорта

В Харькове введут новые правила перевозок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове власти могут ввести специальные часы, когда в транспорт будут пускать только вакцинированных пассажиров.

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Depo.Харьков"

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Чиновница отметила, что власти планируют ввести дополнительные ограничения к предусмотренным в оранжевой зоне карантина. Однако окончательное решение примут на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По ее словам, ограничения прежде всего будут касаться транспорта. Горбунова-Рубан навела пример Львова, где в транспорт пускают только сидячих пассажиров с сертификатами и документами на руках.

"Там даже они выделили часа с 6 до 9 утра и с 18 до 21 вечера, когда в городском транспорте могут ездить только люди, у которых на руках есть документы, о которых я вам рассказала. Я думаю, нам тоже придется это делать. и в метрополитене тоже надо будет увеличивать количество поездов и уменьшать интервал, чтобы меньше людей, в одном поезде", – сказала она.

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Новые правила перевозок

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта межобластного сообщения должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Ограничения не касаются столичных городских маршруток. В них не проверяют документы о вакцинации и ПЛР-тесты.