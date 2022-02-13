Українець намагався вивезти до Росії чотирьох дітей

Чоловік сказав, що він батько дітей, однак жодних документів, що засвідчують його батьківство, не мав при собі

Співробітники поліції доправили хлопчиків 4, 7, 10 років та 9-річну дівчинку до медустанови. Колаж "Сьогодні"

На Харківщині поліцейські виявили чоловіка, який намагався незаконно вивезти дітей до Росії.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Харківщини.

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Після сварки із співмешканкою 34-річний мешканець Дніпропетровщини намагався вивезти чотирьох дітей від 4 до 10 років на Росію через Харківську область. Про підозрілі переміщення поблизу державного кордону пізно ввечері у четвер, 10 лютого, прикордонникам повідомив мешканець села Гранів. Прикордонники справді затримали чоловіка та чотирьох дітей за 20 метрів від кордону з Росією. Чоловік сказав, що він батько дітей, однак жодних документів, що засвідчують його батьківство, не мав при собі.

Як виявилось, чоловік уже притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Співробітники поліції доправили хлопчиків 4, 7, 10 років та 9-річну дівчинку до медустанови. Наразі діти передані представникам служби у справах дітей Дніпропетровської області.

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