Українець намагався вивезти до Росії чотирьох дітей

На Харківщині поліцейські виявили чоловіка, який намагався незаконно вивезти дітей до Росії.
Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Харківщини.
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Після сварки із співмешканкою 34-річний мешканець Дніпропетровщини намагався вивезти чотирьох дітей від 4 до 10 років на Росію через Харківську область. Про підозрілі переміщення поблизу державного кордону пізно ввечері у четвер, 10 лютого, прикордонникам повідомив мешканець села Гранів. Прикордонники справді затримали чоловіка та чотирьох дітей за 20 метрів від кордону з Росією. Чоловік сказав, що він батько дітей, однак жодних документів, що засвідчують його батьківство, не мав при собі.
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Як виявилось, чоловік уже притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Співробітники поліції доправили хлопчиків 4, 7, 10 років та 9-річну дівчинку до медустанови. Наразі діти передані представникам служби у справах дітей Дніпропетровської області.