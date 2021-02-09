У Харкові горіла багатоповерхівка, є жертва (фото)

У Харкові під час пожежі у 14-поверхівці загинув 37-річний чоловік, ще 13 осіб врятовано.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло на номер "101" о 4:41 9 лютого. Горіла квартира на 11-му поверсі житлового будинку на проспекті Гагаріна, 165. Площа палаючої квартири – близько 100 "квадратів".

До місця НП виїхали 9 відділень служби порятунку з автодрабиною. До моменту їх прибуття вогонь повністю охопив одну з квартир, у сусідніх починали горіти двері. Пожежники врятували 13 осіб, ще 22 мешканці верхніх поверхів – вивели із задимлених приміщень на свіже повітря.

О 7:03 пожежа була локалізована і о 8:58 остаточно ліквідована. У квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка 1984 року народження.

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові спалахнула пожежа в житловому багатоповерховому будинку на проспекті Героїв Сталінграда.

Також нагадаємо, у Києві горів гуртожиток. Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці.

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