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В Харькове горела многоэтажка, есть жертва (фото)

9 февраля, 12:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Всего эвакуировали 22 человека

В Харькове во время пожара в 14-этажке погиб 37-летний мужчина, еще 13 человек спасены.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре поступило на номер "101" в 4:41 9 февраля. Горела квартира на 11-м этаже жилого дома на проспекте Гагарина, 165. Площадь горящей квартиры – около 100 "квадратов".

К месту ЧП выехали 9 отделений службы спасения с автолестницей. К моменту их прибытия огонь полностью охватил одну из квартир, в соседних начинали гореть двери. Пожарные спасли 13 человек, еще 22 жильца верхних этажей – вывели из задымленных помещений на свежий воздух.

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В 7:03 пожар был локализован и в 8:58 окончательно ликвидирован. В квартире спасатели обнаружили тело мужчины 1984 года рождения.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове вспыхнул пожар в жилом многоэтажном доме на проспекте Героев Сталинграда.

Также напомним, в Киеве горело общежитие. Причину возникновения пожара выясняют правоохранители.

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Харьков спасатели жертва многоэтажка высотка пожар ГСЧС
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