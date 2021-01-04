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У Харкові чоловік вдарив ногою касира по обличчю: йому відплатили тією ж монетою (відео)

4 січня, 18:05

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Нападника побили у відповідь

У Харкові відвідувач магазину вдарив дівчину-касира з ноги по обличчю. Згодом люди вчинили над ним самосуд.

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Відповідні відео опублікував місцевий Telegram-канал "Харків 1654".

Зазначається, що порушника нібито звуть Костя Красильников. На записі видно, як у магазині він ногою вдарив по обличчю жінку, яка у той момент нагнулася, що б щось підняти. Після удару постраждала відразу пішла, а з порушником розбирався охоронець.

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Однак на захист жінки стали інші чоловіки. Вони спіймали нападника, змусили так само нахилитися і надали можливість постраждалій вдарити його ногою по голові. На відео видно, що на цьому постраждала не збиралася зупинятися. Після удару вона ще кілька разів намагалася помститися кривдникові.

Нагадаємо, раніше ми писали, як через новорічні знижки українці билисяодин з одним у чергах.

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Харків бійка магазини касир
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