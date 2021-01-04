У Харкові чоловік вдарив ногою касира по обличчю: йому відплатили тією ж монетою (відео)

У Харкові відвідувач магазину вдарив дівчину-касира з ноги по обличчю. Згодом люди вчинили над ним самосуд.

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Відповідні відео опублікував місцевий Telegram-канал "Харків 1654".

Зазначається, що порушника нібито звуть Костя Красильников. На записі видно, як у магазині він ногою вдарив по обличчю жінку, яка у той момент нагнулася, що б щось підняти. Після удару постраждала відразу пішла, а з порушником розбирався охоронець.

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Однак на захист жінки стали інші чоловіки. Вони спіймали нападника, змусили так само нахилитися і надали можливість постраждалій вдарити його ногою по голові. На відео видно, що на цьому постраждала не збиралася зупинятися. Після удару вона ще кілька разів намагалася помститися кривдникові.

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