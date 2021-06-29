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У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (фото)

29 червня 2021 13:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Водій транспортного засобу вчасно помітив вогонь і випустив пасажирів, а сам вистрибнув з кабіни

У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Надзвичайна подія сталася на проспекті Жуковського.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На виклик прибули рятувальники 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Фото: ДСНС

На виклик прибули рятувальники 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Фото: ДСНС

Коли водій мікроавтобуса I-VAN помітив вогонь, він випустив пасажирів і сам вистрибнув з кабіни.

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На момент прибуття пожежників 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа пожежі становила близько 15 "квадратів".

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Пожежу в мікроавтобусі ліквідували. На щастя, постраждалих немає. Причину виникнення займання та суму заподіяних збитків наразі встановлюють.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові на ходу загорілася маршрутка. Транспортний засіб повністю згорів.

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Також нагадаємо, в Одесі загорілася маршрутка з пасажирами.

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