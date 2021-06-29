У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами (фото)

У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Надзвичайна подія сталася на проспекті Жуковського.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На виклик прибули рятувальники 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Фото: ДСНС
Коли водій мікроавтобуса I-VAN помітив вогонь, він випустив пасажирів і сам вистрибнув з кабіни.
На момент прибуття пожежників 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа пожежі становила близько 15 "квадратів".
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Пожежу в мікроавтобусі ліквідували. На щастя, постраждалих немає. Причину виникнення займання та суму заподіяних збитків наразі встановлюють.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові на ходу загорілася маршрутка. Транспортний засіб повністю згорів.
Також нагадаємо, в Одесі загорілася маршрутка з пасажирами.
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