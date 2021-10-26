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У Харкові від COVID-19 будуть щеплювати підлітків

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 14:47
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Точна дата початку вакцинації підлітків від коронавірусу ще невідома
У Харкові планують почати вакцинувати підлітків
У Харкові планують почати вакцинувати підлітків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові планують розпочати вакцинувати підлітків від COVID-19.

Про це розповіла віце-мер Світлана Горбунова-Рубан під час брифінгу 26 жовтня, передає 057.

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Наразі у Харкові підбирають майданчики, де можна вакцинувати людей.

"Прийнято рішення на рівні керівника Міністерства охорони здоров'я про те, що потрібно розпочати вакцинацію серед дітей 12 – 17 років. У всіх дитячих поліклініках працюють пункти вакцинації, де сьогодні вакцинують батьків цих дітей. Тобто ми працюємо з дорослим населенням. Як тільки ми розпочнемо. працювати з дитячим населенням, то пункти вакцинації просто перемикатимуться на дітей" , – розповіла віце-мер.

Вона додала, що це рішення ухвалили лише нещодавно. Крім цього, кількість пунктів вакцинації зростатиме.

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Рекорд смертності від COVID-19

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 осіб більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.

Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.

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По всій країні зробили 129 063 тести на коронавірус (68569): методом ПЛР – 61 027 (34540), ІФА – 18 233 (6487), експрес-тестів на антиген – 49 803 (27542).

Зазначимо, що за весь час епідемії померло 64 936 інфікованих.

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Люди, які пройшли повну вакцинацію
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