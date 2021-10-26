В Харькове от COVID-19 будут прививать подростков

Точная дата начала вакцинации подростков от коронавируса еще неизвестна

В Харькове планируют начать вакцинировать подростков / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове планируют начать вакцинировать подростков от COVID-19.

Об этом рассказала вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан во время брифинга 26 октября, передает 057.

Реклама

Сейчас в Харькове подбирают площадки, где можно вакцинировать людей.

"Принято решение на уровне руководителя Министерства охраны здоровья о том, что нужно начать вакцинацию среди детей 12 – 17 лет. Во всех детских поликлиниках работают пункты вакцинации, где сегодня вакцинируют родителей этих детей. То есть мы работаем со взрослым населением. Как только мы начнем работать с детским населением, то пункты вакцинации просто переключатся на детей", – рассказала вице-мэр.

Она добавила, что это решение только недавно приняли. Кроме этого, количество пунктов вакцинации будет увеличиваться.

Реклама

Рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.

Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.

Реклама

По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).

Отметим, что за все время эпидемии умерли 64 936 инфицированных.

Ранее мы писали: