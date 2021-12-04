У Харкові майже всі райони залишилися без води: список адрес

Водопостачання не буде 4 та 5 грудня

У Харкові відключили воду. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 4 грудня, у Харкові практично у всіх районах міста відключили водопостачання. Це пов'язано з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Харківводоканал".

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Де немає води?

Шевченківський район: вул. Рімарська, 23-а до 20:00, пр. Людвіга Свободи, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 5 грудня.

Індустріальний район вул. Миру, 28 (п. №1, стояк) до 20:00.

Київський район: вул. Рудика, 3 (стояк) до 20:00.

Московський район: вул. Гарібальді, 3 (п. №2, стояк), пр. Тракторобудівників, 162-а (п. №1) до 17:00; вул. Познанська, 2, вул. Чигирина, 3 до 20:00.

Новобаварський район: вул. Гагаріна (Пісочин), 7.

Основ'янський район: вул. Руставелі, 4/20 о 20:00.

Слобідський район: пр. Московський, 96 (п. №5, стояк) до 20:00 5 грудня.

Холодногірський район: вул. Золочівська, 25 (стояк), вул. Слов'янська, 4 (стояк) до 20:00.

У Харкові відключили воду. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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