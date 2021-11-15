У Харкові прокурори зажадали нову заставу для винуватця резонансної ДТП

За їхніми словами, сума застави у 340 000 гривень не відповідає обставинам пригоди

Резонансна ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Прокурори оскаржили заставу для водія, який збив дітей у Харкові. Вони зажадали збільшити суму до 10 млн гривень.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає "РБК-Україна".

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Нові деталі

Як стало відомо, прокурори Харківської обласної прокуратори подали апеляційну скаргу до Харківського апеляційного суду з вимогою щодо збільшення суми застави до 10 млн гривень.

У прокураторі зазначили, що сума застави 340 000 гривень не відповідає обставинам пригоди.

"Водій на момент скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння; водій рухався на дорогому автомобілі; водій раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності і на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні; водій не має постійних соціальних зв'язків і офіційного працевлаштування", – підкреслив Чубенко.

Він додав: виходячи з того, що чоловік на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, не може бути ніякої мови про повторне призначення випробувального терміну у вироку по ДТП.

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Деталі ДТП

Позашляховик збив двох підлітків просто на пішохідному переході. Судячи з відеозапису реєстратора, водій навіть не намагався загальмувати та протягнув одного з постраждалих через усе перехрестя. Внаслідок аварії травми отримали 13-річні хлопчик та дівчинка.

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Водій був під наркотиками

За результатами експертизи, водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був у стані наркотичного сп'яніння під впливом метадону.

Оскільки порушник перебував у стані наркотичного сп'яніння, змінено кваліфікацію за ч.2 ст.286 ККУ на ч.2 ст. 286-1 ККУ. Нова кваліфікація є новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає суворішу відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Наразі готується повідомлення про підозру за ч.2 ст. 286-1 ККУ, після чого готуватиметься клопотання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про стан постраждалих?

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта розповів, що підлітки отримали забиті місця, їхні травми не загрожують життю.

Постраждалі діти зараз перебувають у лікарні.

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