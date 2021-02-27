У Харкові пройшла акція на підтримку активіста Стерненко (фото, відео)

В акції взяли участь близько 200 осіб

У Харкові сьогодні, 27 лютого, пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненко.

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Як передає кореспондент "Сьогодні" Ірина Антонюк, учасники мітингу пройшлися колоною від площі Конституції по Сумській до будівлі обласного управління поліції на вул. Жінок-Мироносиць, скандуючи "Стерненко – волю".

В акції взяли участь близько 200 осіб.

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Акція протесту пройшла і біля Офісу президента в Києві. Вранці поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва, однак обіцяють, що кордонів сьогодні ставити не будуть і не стануть перешкоджати мирному протесту.

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Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти Стерненка в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.

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